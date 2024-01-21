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https://sputnikarabic.ae/20240121/الكرملين-بوتين-والسيسي-يشاركان-في-مراسم-تدشين-بناء-محطة-الضبعة-للطاقة-النووية-1085243098.html
الكرملين: بوتين والسيسي يشاركان في مراسم تدشين بناء محطة الضبعة للطاقة النووية
الكرملين: بوتين والسيسي يشاركان في مراسم تدشين بناء محطة الضبعة للطاقة النووية
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم... 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T13:22+0000
2024-01-21T13:22+0000
محطة نووية مصرية
محطة الضبعة النووية
العالم العربي
روسيا
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وأوضح بيسكوف بأن الرئيسين سيكونان، بداية، عند وضع حجر الأساس في ما يسمى "الجزيرة النووية"، أي بدء بناء وحدة الطاقة النووية.وأشار بيسكوف إلى التخطيط المسبق للمناسبة، قائلا: "هناك مخطط لمثل هذا الحدث".وأكد بيسكوف على أهمية الحدث "هذا احتفال مهم للغاية"، مشيرا إلى أن روسيا هي الزعيم بلا منازع للصناعة النووية على مستوى العالم، والخدمات المقدمة أفضل وأرخص وذات جودة أعلى. وأضاف بيسكوف أنه سيكون من الصعب للغاية على المشاركين الآخرين في هذا السوق منافسة روسيا.محطة الضبعة للطاقة النووية هي أول محطة للطاقة النووية في مصر يتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد 300 كيلومتر شمال غرب العاصمة القاهرة.وكانت مصر وروسيا قد وقعتا، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في الضبعة، وحصلت بموجبه مصر على قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار لبناء المشروع.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية، وذلك خلال زيارة قام بها بوتين إلى القاهرة.اقرأ أيضا: رئيس هيئة المحطات النووية المصرية لتوليد الكهرباء: لدينا تعاون وثيق في المجال النووي مع روسيااقرأ أيضا: وزير الكهرباء المصري: هناك تاريخ طويل من التعاون الناجح مع روسيا في الكثير من المجالات
https://sputnikarabic.ae/20240121/السيسي-يؤكد-أن-مصر-لن-تسمح-بأي-تهديد-للصومال-وأمنه-1085240859.html
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محطة نووية مصرية, محطة الضبعة النووية, العالم العربي, روسيا
محطة نووية مصرية, محطة الضبعة النووية, العالم العربي, روسيا

الكرملين: بوتين والسيسي يشاركان في مراسم تدشين بناء محطة الضبعة للطاقة النووية

13:22 GMT 21.01.2024
© Sputnik . Alexey Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
© Sputnik . Alexey Druzhinin
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أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم 23 يناير/كانون الثاني، في مراسم صب الخرسانة الأولى لقاعدة الوحدة الرابعة لمحطة الضبعة للطاقة النووية في مصر.
وأوضح بيسكوف بأن الرئيسين سيكونان، بداية، عند وضع حجر الأساس في ما يسمى "الجزيرة النووية"، أي بدء بناء وحدة الطاقة النووية.
وأشار بيسكوف إلى التخطيط المسبق للمناسبة، قائلا: "هناك مخطط لمثل هذا الحدث".
وأكد بيسكوف على أهمية الحدث "هذا احتفال مهم للغاية"، مشيرا إلى أن روسيا هي الزعيم بلا منازع للصناعة النووية على مستوى العالم، والخدمات المقدمة أفضل وأرخص وذات جودة أعلى.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
السيسي يؤكد أن مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال وأمنه
12:41 GMT
وأضاف بيسكوف أنه سيكون من الصعب للغاية على المشاركين الآخرين في هذا السوق منافسة روسيا.
محطة الضبعة للطاقة النووية هي أول محطة للطاقة النووية في مصر يتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد 300 كيلومتر شمال غرب العاصمة القاهرة.
وكانت مصر وروسيا قد وقعتا، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في الضبعة، وحصلت بموجبه مصر على قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار لبناء المشروع.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية، وذلك خلال زيارة قام بها بوتين إلى القاهرة.
اقرأ أيضا: رئيس هيئة المحطات النووية المصرية لتوليد الكهرباء: لدينا تعاون وثيق في المجال النووي مع روسيا
اقرأ أيضا: وزير الكهرباء المصري: هناك تاريخ طويل من التعاون الناجح مع روسيا في الكثير من المجالات
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