https://sputnikarabic.ae/20240121/بسبب-الاحتباس-الحراري-علماء-يحذرون-من-انطلاق-فيروسات-قديمة-متجمدة--1085258602.html
بسبب الاحتباس الحراري... علماء يحذرون من انطلاق فيروسات قديمة متجمدة
بسبب الاحتباس الحراري... علماء يحذرون من انطلاق فيروسات قديمة متجمدة
حذر العلماء من إمكانية انطلاق فيروسات كانت متجمدة في التربة الجليدية للقطب الشمالي مسببة تهديدا وبائيا، وذلك بفعل ظاهرة الاحتباس الحراري. 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T21:05+0000
2024-01-21T21:05+0000
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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" أن البشرية ستواجه تهديدا وبائيا جديدا وغريبا، إذ انطلقت تلك الفيروسات القديمة المتجمدة، حيث ستنشر مرضا خطيرا.وأوضح الباحثون أنه تم بالفعل عزل سلالات من ميكروبات الميثوسيلا، أو كما تُعرف بفيروسات الزومبي، من قبل الباحثين الذين أثاروا مخاوف من احتمال حدوث حالة طوارئ طبية عالمية جديدة، ليس بسبب مرض جديد على العلم، ولكن بسبب مرض من الماضي البعيد.دفعت تلك المخاوف العلماء إلى التخطيط لإنشاء شبكة مراقبة في القطب الشمالي، من لتحديد الحالات المبكرة لمرض تسببه الكائنات الحية الدقيقة القديمة، كما ستوفر الحجر الصحي والعلاج الطبي المتخصص للأشخاص المصابين، لاحتواء تفشي المرض.يذكر أنه في عام 2014، قاد عالم الوراثة، جان ميشيل كلافيري، من جامعة "إيكس مرسيليا" بفرنسا فريقا بحثيا عزلوا الفيروسات الحية في سيبيريا، وأظهروا أنها لا تزال قادرة على إصابة الكائنات وحيدة الخلية، على الرغم من أنها كانت مدفونة في التربة الجليدية لآلاف السنين.وبرهنت أبحاث أخرى على وجود عدة سلالات فيروسية مختلفة من 7 مواقع مختلفة في سيبيريا، اتضح أنها يمكن أن تصيب الخلايا المزروعة، وكان عمر إحدى عينات الفيروس 48500 سنةوبحسب العلماء فإن التربة الجليدية في أعمق مستوياتها قد تحتوي على فيروسات يصل عمرها إلى مليون سنة، وبالتالي ستكون أكثر قدماً من الجنس البشري.
https://sputnikarabic.ae/20231001/اكتشاف-فيروس-في-أعمق-نقطة-تحت-الأرض-1081568169.html
https://sputnikarabic.ae/20231230/الذكاء-الاصطناعي-يمكن-أن-يتوقع-نوع-المرض-الذي-قد-يصيبك-في-المستقبل-1084582722.html
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الصحة, علوم, منوعات, الأخبار
الصحة, علوم, منوعات, الأخبار
بسبب الاحتباس الحراري... علماء يحذرون من انطلاق فيروسات قديمة متجمدة
حذر العلماء من إمكانية انطلاق فيروسات كانت متجمدة في التربة الجليدية للقطب الشمالي مسببة تهديدا وبائيا، وذلك بفعل ظاهرة الاحتباس الحراري.
ونقلت صحيفة
"الشرق الأوسط" أن البشرية ستواجه تهديدا وبائيا جديدا وغريبا، إذ انطلقت تلك الفيروسات القديمة المتجمدة، حيث ستنشر مرضا خطيرا.
وأوضح الباحثون أنه تم بالفعل عزل سلالات من ميكروبات الميثوسيلا، أو كما تُعرف بفيروسات الزومبي، من قبل الباحثين الذين أثاروا مخاوف من احتمال حدوث حالة طوارئ طبية عالمية جديدة، ليس بسبب مرض جديد على العلم، ولكن بسبب مرض من الماضي البعيد.
دفعت تلك المخاوف العلماء إلى التخطيط لإنشاء شبكة مراقبة في القطب الشمالي، من لتحديد الحالات المبكرة لمرض تسببه الكائنات الحية الدقيقة القديمة، كما ستوفر الحجر الصحي والعلاج الطبي المتخصص للأشخاص المصابين، لاحتواء تفشي المرض
.
يذكر أنه في عام 2014، قاد عالم الوراثة، جان ميشيل كلافيري، من جامعة "إيكس مرسيليا" بفرنسا فريقا بحثيا عزلوا الفيروسات الحية في سيبيريا، وأظهروا أنها لا تزال قادرة على إصابة الكائنات وحيدة الخلية، على الرغم من أنها كانت مدفونة في التربة الجليدية لآلاف السنين.
30 ديسمبر 2023, 17:10 GMT
وبرهنت أبحاث أخرى على وجود عدة سلالات فيروسية مختلفة من 7 مواقع مختلفة في سيبيريا، اتضح أنها يمكن أن تصيب الخلايا المزروعة، وكان عمر إحدى عينات الفيروس 48500 سنة
وبحسب العلماء فإن التربة الجليدية في أعمق مستوياتها قد تحتوي على فيروسات يصل عمرها إلى مليون سنة، وبالتالي ستكون أكثر قدماً من الجنس البشري.