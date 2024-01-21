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تحطم طائرة ركاب في ولاية بدخشان شمالي أفغانستان
تحطم طائرة ركاب في ولاية بدخشان شمالي أفغانستان
أفادت وسائل إعلام محلية أفغانية، اليوم الأحد، بتحطم طائرة في منطقة زيباك بولاية بدخشان، شمالي أفغانستان. 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T07:29+0000
2024-01-21T08:26+0000
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وذكرت وكالة "أريانا نيوز" المحلية، أن "شرطة بدخشان أبلغت أن طائرة تحطمت الليلة الماضية في منطقة زيباك في ولاية بدخشان".ونقلت الوكالة عن مكتب المتحدث باسم شرطة بدخشان بيانا قال فيه إن "الطائرة تحطمت في أعالي جبال منطقة توبخانه بزيباك".وذكرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أن الطائرة "فالكون 10" التي تحطمت في ولاية بدخشان شمالي أفغانستان، كان على متنها 6 ركاب، 4 من أفراد الطاقم، بالإضافة إلى راكبين، مشيرة إلى أنها مسجلة في سجل الطائرات المدنية في روسيا.ودعت حكومة حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان، يوم الخميس 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، كل من إيران وباكستان إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية لحل الخلاف الذي نشب بينهما مؤخرًا، وأسفر عن تبادل الهجمات. وأضاف بلخي إن "وزارة خارجية إمارة أفغانستان الإسلامية تعتبر أعمال العنف الأخيرة بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية مثيرة للقلق، وينبغي على الجانبين تعزيز الاستقرار الإقليمي عبر الحوار".
https://sputnikarabic.ae/20240118/طالبان-تدعو-إيران-وباكستان-إلى-ضبط-النفس-وتسوية-القضايا-عبر-الدبلوماسية-1085132214.html
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
العالم, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان

تحطم طائرة ركاب في ولاية بدخشان شمالي أفغانستان

07:29 GMT 21.01.2024 (تم التحديث: 08:26 GMT 21.01.2024)
© AP Photo / Mohammad Asif Khanطائرة عسكرية أفغانية متضررة تظهر بعد استيلاء طالبان على مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 2021
طائرة عسكرية أفغانية متضررة تظهر بعد استيلاء طالبان على مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / Mohammad Asif Khan
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أفادت وسائل إعلام محلية أفغانية، اليوم الأحد، بتحطم طائرة في منطقة زيباك بولاية بدخشان، شمالي أفغانستان.
وذكرت وكالة "أريانا نيوز" المحلية، أن "شرطة بدخشان أبلغت أن طائرة تحطمت الليلة الماضية في منطقة زيباك في ولاية بدخشان".
ونقلت الوكالة عن مكتب المتحدث باسم شرطة بدخشان بيانا قال فيه إن "الطائرة تحطمت في أعالي جبال منطقة توبخانه بزيباك".

وصرحت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، بأن الطائرة المحطمة في ولاية بدخشان الأفغانية كانت تقوم برحلة طبية من الهند إلى روسيا وعلى متنها 6 أشخاص.

وذكرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أن الطائرة "فالكون 10" التي تحطمت في ولاية بدخشان شمالي أفغانستان، كان على متنها 6 ركاب، 4 من أفراد الطاقم، بالإضافة إلى راكبين، مشيرة إلى أنها مسجلة في سجل الطائرات المدنية في روسيا.
وقالت الوكالة النقل الجوي الفيدرالية إن "الطائرة فالكون التي اختفت من شاشات الرادار في أفغانستان مسجلة في سجل الدولة للطائرات المدنية في روسيا، وكان على متن الطائرة 6 أشخاص: 4 من أفراد الطاقم بالإضافة إلى راكبين بحسب المعلومات الأولية".
ودعت حكومة حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان، يوم الخميس 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، كل من إيران وباكستان إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية لحل الخلاف الذي نشب بينهما مؤخرًا، وأسفر عن تبادل الهجمات.
عناصر من طالبان في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
"طالبان" تدعو إيران وباكستان إلى ضبط النفس وتسوية القضايا عبر الدبلوماسية
18 يناير, 11:07 GMT
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة "طالبان"، عبد القهار بلخي، اليوم الخميس، إن أفغانستان تدعو إيران وباكستان إلى ضبط النفس وبذل الجهود لحل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية.
وأضاف بلخي إن "وزارة خارجية إمارة أفغانستان الإسلامية تعتبر أعمال العنف الأخيرة بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية مثيرة للقلق، وينبغي على الجانبين تعزيز الاستقرار الإقليمي عبر الحوار".
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