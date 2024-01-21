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https://sputnikarabic.ae/20240121/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-بلجيكا-تدعم-دعوى-جنوب-أإفريقيا-ضد-إسرائيل-فيديو-وصور-1085226918.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بلجيكا تدعم دعوى جنوب أإفريقيا ضد إسرائيل.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بلجيكا تدعم دعوى جنوب أإفريقيا ضد إسرائيل.. فيديو وصور
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، بأن بلجيكا أعلنت أنها ستدعم بشكل كامل القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب "جرائم... 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T00:44+0000
2024-01-21T00:44+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
جنوب أفريقيا
بلجيكيا
العالم العربي
طوفان الأقصى
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, جنوب أفريقيا, بلجيكيا, العالم العربي, طوفان الأقصى, новый онлайн для белой редактуры
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, جنوب أفريقيا, بلجيكيا, العالم العربي, طوفان الأقصى, новый онлайн для белой редактуры
أطفال فلسطينيون يبكون على عائلتهم التي قُتلت في قصف إسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بلجيكا تدعم دعوى جنوب أإفريقيا ضد إسرائيل.. فيديو وصور

00:44 GMT 21.01.2024
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، بأن بلجيكا أعلنت أنها ستدعم بشكل كامل القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية"، إذا قررت محكمة العدل الدولية وقف الهجمات على غزة.
وبحسب وكالة "وفا"، قالت وزيرة التعاون التنموي كارولين جينيز، على حسابها عبر منصة "إكس": "تؤكد بلجيكا من جديد دعمها الكامل للقضية أمام محكمة العدل الدولية، وإذا طلبت المحكمة من إسرائيل وقف عمليتها العسكرية ضد غزة، فإن بلادنا ستدعمها بشكل كامل".
وقالت الوزير البلجيكية، "بلادنا تتحمل مسؤوليتها تجاه حقوق الإنسان والقانون الإنساني".
وتعهدت جينيز بمواصلة الالتزام في تحقيق هدف ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل في أقرب وقت ممكن، على كافة المستويات".
وأكدت أنّ بلادها ستواصل السعي داخل الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي، من أجل وقف دائم لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، والإفراج عن الأسرى، والامتثال للقانون الدولي وحل الدولتين.
كما أعلنت المكسيك وتشيلي، أمس، انضمامهما إلى الدعوات للمطالبة بإجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية في "جرائم حرب محتملة" خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، تتهمها بارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
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