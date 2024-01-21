https://sputnikarabic.ae/20240121/حزب-الله-يعلن-استهداف-مستوطنة-أفيفيم-ردا-على-قصف-إسرائيلي-طال-مدنيين-جنوبي-لبنان-1085250408.html

"حزب الله" يعلن استهداف مستوطنة أفيفيم ردا على قصف إسرائيلي طال مدنيين جنوبي لبنان

"حزب الله" يعلن استهداف مستوطنة أفيفيم ردا على قصف إسرائيلي طال مدنيين جنوبي لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، عن قصف مستوطنة أفيفيم بالأسلحة الصاروخية، ردا على استهداف الجيش الإسرائيلي مدنيين بغارة على بلدة كفركلا في الجنوب... 21.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-21T16:40+0000

2024-01-21T16:40+0000

2024-01-21T16:40+0000

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وأفاد بيان صادر عن الحزب، اليوم الأحد، بأن عناصر المقاومة الإسلامية "قصفوا، اليوم الأحد، منزلاً سكنياً في مستوطنة أفيفيم (في الجليل الأعلى) رداً على استهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين وآخرها مقتل مواطنة لبنانية في غارة على بلدة كفركلا".جاء ذلك بعد مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية، اليوم الأحد، على سيارة في بلدة كفرا اللبنانية الجنوبية.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 25 ألف قتيل ونحو 62 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240121/الجيش-الإسرائيلي-يتلقى-دعما-استطلاعيا-من-مقاتلات-بريطانية-أثناء-المعارك-1085249482.html

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العالم العربي, أخبار حزب الله, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى