https://sputnikarabic.ae/20240121/ديسانتيس-ينسحب-من-الترشح-للرئاسة-الأمريكية-لعام-2024-ويعلن-تأييده-ترامب-1085258943.html
ديسانتيس ينسحب من الترشح للرئاسة الأمريكية لعام 2024 ويعلن تأييده ترامب
ديسانتيس ينسحب من الترشح للرئاسة الأمريكية لعام 2024 ويعلن تأييده ترامب
أعلن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، اليوم الأحد، انسحابه من الترشح للرئاسة الأمريكية لعام 2024 عن الحزب الجمهوري، مشيرا إلى تأييده "دونالد ترامب" مرشحاً للرئاسة... 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T23:00+0000
2024-01-21T23:00+0000
2024-01-21T23:41+0000
العالم
ترامب
الانتخابات الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/18/1081334809_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_be0da73e1fcf711687062710eb17f14c.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال ديسانتيس، في كلمة متلفزة، "إذا كان هناك أي شيء يمكنني فعله للوصول إلى نتيجة مختلفة، أن أقوم بالمزيد من الجولات الانتخابية، أو أن أجري المزيد من المقابلات، كنت لأفعل ذلك، ولكن لا يمكنني أن أطلب من مؤيدينا أن يتطوعوا بوقتهم، وأن يتبرعوا بمواردهم، إذا لم يكن لدي مسار واضح للفوز، ولهذا، أنا أعلن اليوم تعليق حملتي الانتخابية".وقبل يومين، أعلن السناتور الأمريكي تيم سكوت الذي انسحب من السباق الرئاسي تأييده لدونالد ترامب في مسعى الرئيس السابق نيل ترشيح الحزب الجمهوري له للفوز بولاية جديدة في البيت الأبيض.ومن شأن إعلان سكوت وديسانتيس تأييد ترامب أن يعزز مساعي الرئيس السابق بشكل أكبر أمام خصمه السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، لنيل ترشيح الحزب الجهوري للانتخابات الرئاسية.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في انتخابات 2024.
https://sputnikarabic.ae/20240121/ترامب-الولايات-المتحدة-أصبحت-مزبلة-لبقية-العالم-1085228459.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/18/1081334809_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e8fe3ec45bcc543b747b9f96d1d65f1e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, ترامب, الانتخابات الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, ترامب, الانتخابات الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية
ديسانتيس ينسحب من الترشح للرئاسة الأمريكية لعام 2024 ويعلن تأييده ترامب
23:00 GMT 21.01.2024 (تم التحديث: 23:41 GMT 21.01.2024)
أعلن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، اليوم الأحد، انسحابه من الترشح للرئاسة الأمريكية لعام 2024 عن الحزب الجمهوري، مشيرا إلى تأييده "دونالد ترامب" مرشحاً للرئاسة الأمريكية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ديسانتيس، في كلمة متلفزة، "إذا كان هناك أي شيء يمكنني فعله للوصول إلى نتيجة مختلفة، أن أقوم بالمزيد من الجولات الانتخابية، أو أن أجري المزيد من المقابلات، كنت لأفعل ذلك، ولكن لا يمكنني أن أطلب من مؤيدينا أن يتطوعوا بوقتهم، وأن يتبرعوا بمواردهم، إذا لم يكن لدي مسار واضح للفوز، ولهذا، أنا أعلن اليوم تعليق حملتي الانتخابية".
وأضاف "من الواضح أن أغلبية المصوتين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ترغب في منح دونالد ترامب فرصة أخرى، ورغم أن لدي خلافات مع ترامب، إلا أن ترامب يتفوق على (الرئيس) الحالي جو بايدن. وهذا واضح".
وقبل يومين، أعلن السناتور الأمريكي تيم سكوت الذي انسحب من السباق الرئاسي تأييده لدونالد ترامب في مسعى الرئيس السابق نيل ترشيح الحزب الجمهوري له للفوز بولاية جديدة في البيت الأبيض.
ومن شأن إعلان سكوت وديسانتيس تأييد ترامب أن يعزز مساعي الرئيس السابق بشكل أكبر أمام خصمه السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، لنيل ترشيح الحزب الجهوري للانتخابات الرئاسية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في انتخابات 2024.