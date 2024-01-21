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https://sputnikarabic.ae/20240121/عبد-اللهيان-النظام-الإسرائيلي-هو-الشريك-الرئيسي-للحركات-الإرهابية-والعدو-الأول-للأمن-الإقليمي--1085231513.html
عبد اللهيان: النظام الإسرائيلي هو الشريك الرئيسي للحركات الإرهابية والعدو الأول للأمن الإقليمي
عبد اللهيان: النظام الإسرائيلي هو الشريك الرئيسي للحركات الإرهابية والعدو الأول للأمن الإقليمي
أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أن أنشطة مكافحة الإرهاب التي يقوم بها المستشارون العسكريون الإيرانيون ستستمر بقوة، وذلك في تعليقه... 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T08:22+0000
2024-01-21T08:22+0000
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وشدد كبير الدبلوماسيين الإيرانيين عبر موقع "إكس" ("تويتر" سابق)، أن "النظام الإسرائيلي هو الشريك الرئيسي للحركات الإرهابية والعدو الرئيسي للأمن الإقليمي".ومضى بقوله إنه مما لا شك فيه أن "هزيمة الصهاينة أمام إرادة شعب غزة لا يمكن تعويضها بمثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة".كما قدم وزير الخارجية الإيراني تعازيه لأسر شهداء الحرس الثوري الإيراني. وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان أصدره، بعد ظهر أمس السبت، استشهاد عدد من قواته الاستشارية في غارة إسرائيلية على سوريا.وجاء في البيان: مرة أخرى، قام النظام الصهيوني الشرير والمجرم بغزو العاصمة السورية دمشق.وأضاف أن 4 من القوات الاستشارية للحرس الثوري الإيراني استشهدوا خلال الهجوم الإسرائيلي، بالإضافة إلى عدد من القوات السورية.وفي وقت لاحق من أمس السبت، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن مستشارا آخر استشهد متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها خلال غارة إسرائيلية على سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20240120/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-ارتفاع-قتلاه-من-المستشارين-جراء-الغارة-الإسرائيلية-في-دمشق-إلى-5-1085216219.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم

عبد اللهيان: النظام الإسرائيلي هو الشريك الرئيسي للحركات الإرهابية والعدو الأول للأمن الإقليمي

08:22 GMT 21.01.2024
© AFP 2023 / -وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
© AFP 2023 / -
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أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أن أنشطة مكافحة الإرهاب التي يقوم بها المستشارون العسكريون الإيرانيون ستستمر بقوة، وذلك في تعليقه على استشهاد 5 من عناصر الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية على سوريا، أمس السبت.
وشدد كبير الدبلوماسيين الإيرانيين عبر موقع "إكس" ("تويتر" سابق)، أن "النظام الإسرائيلي هو الشريك الرئيسي للحركات الإرهابية والعدو الرئيسي للأمن الإقليمي".
ومضى بقوله إنه مما لا شك فيه أن "هزيمة الصهاينة أمام إرادة شعب غزة لا يمكن تعويضها بمثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة".
كما قدم وزير الخارجية الإيراني تعازيه لأسر شهداء الحرس الثوري الإيراني.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان أصدره، بعد ظهر أمس السبت، استشهاد عدد من قواته الاستشارية في غارة إسرائيلية على سوريا.
وجاء في البيان: مرة أخرى، قام النظام الصهيوني الشرير والمجرم بغزو العاصمة السورية دمشق.
الحرس الثوري الإيراني، إيران 11 فبراير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
ارتفاع حصيلة قتلى مستشاري الحرس الثوري الإيراني في دمشق إلى 5
أمس, 16:07 GMT
وأضاف أن 4 من القوات الاستشارية للحرس الثوري الإيراني استشهدوا خلال الهجوم الإسرائيلي، بالإضافة إلى عدد من القوات السورية.
وفي وقت لاحق من أمس السبت، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن مستشارا آخر استشهد متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها خلال غارة إسرائيلية على سوريا.
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