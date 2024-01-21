https://sputnikarabic.ae/20240121/ما-بين-النفي-والتأكيد-أسرة-زعيم-الفن-العربي-عادل-إمام-تختلف-على-حقيقة-اعتزاله-النهائي-فيديو-1085233842.html

ما بين النفي والتأكيد... أسرة "زعيم الفن العربي" عادل إمام تختلف على حقيقة اعتزاله النهائي.. فيديو

ما بين النفي والتأكيد... أسرة "زعيم الفن العربي" عادل إمام تختلف على حقيقة اعتزاله النهائي.. فيديو

أثار المخرج رامي إمام، مساء أمس السبت، جدلا بتصريحات إعلامية له بشأن والده الفنان المصري، عادل إمام، بعد أن ظل غائبا عن الساحة الفنية لمدة 4 سنوات. 21.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-21T09:22+0000

2024-01-21T09:22+0000

2024-01-21T09:22+0000

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وأعلن في تصريحات على هامش حضوره حفل جوائز "Joy Awards"، في المملكة العربية السعودية، أن والده الملقب بـ"زعيم الفن العربي"، قرر التفرغ لحياته الأسرية وقضاء الوقت مع أبنائه وأحفاده، وهو ما أكده شقيقه الممثل، محمد إمام، الذي كان حاضرا معه الاحتفالية.وأكد نجلا عادل إمام أن والدهما البالغ من العمر 83 عاما، صحته جيدة وبخير.وكان رامي ومحمد إمام حضرا حفل جوائز "Joy Awards"، لتسلم جائزة الإنجاز الفني لوالدهما، الفنان عادل إمام.لكن بعد تصريحات المخرج رامي إمام في الحفل، خرج عمه المنتج الفني، عصام إمام، ليقول في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية، إنه متفاجئ مما قاله رامي في المقابلة التلفزيونية.وقال: "أنا متفاجئ مما قاله رامي، ولا أعلم لماذا صرح بهذا، و"الزعيم" لم يعتزل، وصحته جيدة، ويقضي وقته فعلا مع أحفاده وبيقرا، وزي الفل".وكان عصام إمام أعلن، في يونيو/ حزيران 2022، أن شقيقه الفنان عادل إمام سيعود للساحة الفنية من خلال فيلم جديد بعنوان "الواد وأبوه"، وسيشاركه بطولته نجله محمد إمام، وسيتولى إخراجه، رامي إمام.وعن طبيعة الفيلم، قال إمام إنه "يدور في إطار كوميدي حول فكرة العلاقة بين الأب والابن في الوقت الحالي، وبه العديد من المعاني التي تمس الأسرة".يشار إلى أن آخر ظهور لـ"الزعيم" كان في مسلسل "فلانتينو"، الذي عرض في شهر رمضان 2020، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وأخرجه أيضا نجله رامي إمام، وشاركته البطولة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ومحمد الكيلاني، وهدى المفتي، ورانيا محمود ياسين، وطارق الإبياري.

https://sputnikarabic.ae/20220925/عادل-إمام-يرد-لأول-مرة-على-شائعة-إصابته-بمرض-ألزهايمر-بقرأ-نعيي-وأنا-كويس-فيديو-1068224122.html

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