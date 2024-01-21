https://sputnikarabic.ae/20240121/مركز-المصالحة-الروسي-رصد-7-هجمات-إرهابية-في-منطقة-خفض-التصعيد-شمالي-سوريا--1085256516.html
مركز المصالحة الروسي: رصد 7 هجمات إرهابية في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا
مركز المصالحة الروسي: رصد 7 هجمات إرهابية في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا
أفاد الأدميرال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم الأحد، بأن مسلحي الجماعات الإرهابية نفذوا سبع هجمات في منطقة... 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T19:58+0000
2024-01-21T19:58+0000
2024-01-21T19:58+0000
مركز المصالحة الروسي
أخبار سوريا اليوم
روسيا
جبهة النصرة
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وقال كوليت في مؤتمر صحفي: "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل سبع هجمات على مواقع لقوات الجيش السوري من قبل الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) و"الحزب الإسلامي التركستاني" في منطقة خفض التصعيد في إدلب. هجوم واحد في محافظة حلب، وأربعة هجمات في محافظة إدلب، وهجومان في محافظة اللاذقية".وأضاف كوليت أنه تم تسجيل انتهاكين من قبل مقاتلتي "رافال" تابعتين لما يسمى "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في هذه المنطقة من الأراضي السورية.أفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الأدميرال فاديم كوليت، بإصابة جنديين سوريين بنيران مدافع رشاشة ثقيلة من جماعات مسلحة غير شرعية في محافظة إدلب السورية.وأوضح كوليت في الإحاطة: "في محافظة إدلب، نتيجة لنيران المدافع الرشاشة الثقيلة من الجماعات المسلحة غير الشرعية من منطقة البراء على مواقع حكومية بالقرب من قرية خاس، أصيب جنديان سوريان".وأضاف كوليت أنه "خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تم تسجيل ثلاث هجمات على مواقع القوات الحكومية السورية من قبل الجماعات الإرهابية جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني (المحظوران في روسيا)، هجوم واحد منهم في محافظة حلب، وهجومان في محافظة إدلب".
https://sputnikarabic.ae/20240121/فصائل-عراقية-تتبنى-هجوما-بالمسيرات-على-هدف-عسكري-إسرائيلي-في-الجولان--1085251385.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
مركز المصالحة الروسي, أخبار سوريا اليوم, روسيا, جبهة النصرة
مركز المصالحة الروسي, أخبار سوريا اليوم, روسيا, جبهة النصرة
مركز المصالحة الروسي: رصد 7 هجمات إرهابية في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا
أفاد الأدميرال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم الأحد، بأن مسلحي الجماعات الإرهابية نفذوا سبع هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا خلال اليوم الماضي.
وقال كوليت في مؤتمر صحفي: "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل سبع هجمات على مواقع لقوات الجيش السوري من قبل الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) و"الحزب الإسلامي التركستاني" في منطقة خفض التصعيد في إدلب. هجوم واحد في محافظة حلب، وأربعة هجمات في محافظة إدلب، وهجومان في محافظة اللاذقية".
وأضاف كوليت أنه تم تسجيل انتهاكين من قبل مقاتلتي "رافال" تابعتين لما يسمى "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في هذه المنطقة من الأراضي السورية.
أفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الأدميرال فاديم كوليت، بإصابة جنديين سوريين بنيران مدافع رشاشة ثقيلة
من جماعات مسلحة غير شرعية في محافظة إدلب السورية.
وأوضح كوليت في الإحاطة: "في محافظة إدلب، نتيجة لنيران المدافع الرشاشة الثقيلة من الجماعات المسلحة غير الشرعية من منطقة البراء على مواقع حكومية بالقرب من قرية خاس، أصيب جنديان سوريان".
وأضاف كوليت أنه "خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تم تسجيل ثلاث هجمات على مواقع القوات الحكومية السورية من قبل الجماعات الإرهابية جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني (المحظوران في روسيا)، هجوم واحد منهم في محافظة حلب، وهجومان في محافظة إدلب".