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موسكو تعلن فتح تحقيق في حادث تحطم طائرة على متنها مواطنون روس بأفغانستان
موسكو تعلن فتح تحقيق في حادث تحطم طائرة على متنها مواطنون روس بأفغانستان
أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الأحد، فتح تحقيق جنائي في حادث تحطم طائرة في ولاية بدخشان شمالي أفغانستان، وعلى متنها مواطنون روس. 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T11:20+0000
2024-01-21T11:20+0000
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وقالت اللجنة في بيان إنه "تم فتح التحقيق بموجب القانون الجنائي في روسيا الاتحادية، بشأن انتهاك قواعد السلامة المرورية وتشغيل النقل الجوي، مما أدى إلى وفاة شخصين أو أكثر بسبب الإهمال".وكانت السلطات الأفغانية قد أعلنت صباح اليوم، أن الطائرة تحطمت الليلة الماضية في منطقة زيباك في ولاية بدخشان.وأضافت أن فرق الإنقاذ التابعة للقوات الجوية الأفغانية تقوم بتفتيش المنطقة. وسيتم نشر المعلومات بمجرد الانتهاء من التحقيق.بدورها، أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، أن الطائرة "فالكون 10" التي تحطمت في ولاية بدخشان شمالي أفغانستان، كان على متنها 6 ركاب، 4 من أفراد الطاقم، بالإضافة إلى راكبين، بحسب المعلومات الأولية".وأشارت إلى أن الطائرة مسجلة في سجل الطائرات المدنية في روسيا.وأوضحت أن الطائرة قامت بتشغيل رحلة طبية مستأجرة على طريق جايا (الهند) - طشقند (أوزبكستان) - جوكوفسكي (روسيا).كما أفادت الوكالة بأنها على اتصال بسلطات الطيران في أفغانستان وطاجيكستان بشأن الطائرة.
https://sputnikarabic.ae/20240121/تحطم-طائرة-في-ولاية-بدخشان-شمالي-أفغانستان-1085229837.html
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روسيا, أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

موسكو تعلن فتح تحقيق في حادث تحطم طائرة على متنها مواطنون روس بأفغانستان

11:20 GMT 21.01.2024
© Sputnik . Igor Russak / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا
علم روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
© Sputnik . Igor Russak
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أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الأحد، فتح تحقيق جنائي في حادث تحطم طائرة في ولاية بدخشان شمالي أفغانستان، وعلى متنها مواطنون روس.
وقالت اللجنة في بيان إنه "تم فتح التحقيق بموجب القانون الجنائي في روسيا الاتحادية، بشأن انتهاك قواعد السلامة المرورية وتشغيل النقل الجوي، مما أدى إلى وفاة شخصين أو أكثر بسبب الإهمال".

وأشارت إلى أن محققي لجنة التحقيق، بالتعاون مع وزارة الخارجية الروسية، سيتابعون إجراءات التحقيق التي تهدف إلى كشف ملابسات الحادث.

وكانت السلطات الأفغانية قد أعلنت صباح اليوم، أن الطائرة تحطمت الليلة الماضية في منطقة زيباك في ولاية بدخشان.
وأضافت أن فرق الإنقاذ التابعة للقوات الجوية الأفغانية تقوم بتفتيش المنطقة. وسيتم نشر المعلومات بمجرد الانتهاء من التحقيق.
طائرة عسكرية أفغانية متضررة تظهر بعد استيلاء طالبان على مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
تحطم طائرة ركاب في ولاية بدخشان شمالي أفغانستان
07:29 GMT
بدورها، أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، أن الطائرة "فالكون 10" التي تحطمت في ولاية بدخشان شمالي أفغانستان، كان على متنها 6 ركاب، 4 من أفراد الطاقم، بالإضافة إلى راكبين، بحسب المعلومات الأولية".
وأشارت إلى أن الطائرة مسجلة في سجل الطائرات المدنية في روسيا.
وأوضحت أن الطائرة قامت بتشغيل رحلة طبية مستأجرة على طريق جايا (الهند) - طشقند (أوزبكستان) - جوكوفسكي (روسيا).
كما أفادت الوكالة بأنها على اتصال بسلطات الطيران في أفغانستان وطاجيكستان بشأن الطائرة.
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