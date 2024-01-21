https://sputnikarabic.ae/20240121/وزير-السياحة-السوري-يؤكد-لـسبوتنيك-حرص-سوريا-والعراق-على-تطوير-التعاون-المشترك-1085239994.html

وزير السياحة السوري يؤكد لـ"سبوتنيك" حرص سوريا والعراق على تطوير التعاون المشترك

وزير السياحة السوري يؤكد لـ"سبوتنيك" حرص سوريا والعراق على تطوير التعاون المشترك

أكد وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني، اليوم الأحد، حرص سوريا والعراق على تعزيز علاقات التعاون وتطوير الاستثمارات المشتركة في مجال السياحة وزيادة رحلات... 21.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-21T12:08+0000

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2024-01-21T12:08+0000

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وقال الوزير مرتيني، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، استقبله خلال زيارته للعراق، "حيث تم التأكيد على ضرورة تطوير الاستثمارات المشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي، وأن الرئيس العراقي أشار إلى أن سوريا تشكل عمقا اقتصاديا استراتيجيا للعراق، وكذلك العراق بالنسبة لسوريا، خاصة في ضوء التاريخ المشترك وعلاقات القربى والأخوة التي تربط الشعبين".وعن نتائج زيارته إلى العراق، قال وزير السياحة السوري: "تم وضع البرنامج التنفيذي، وهو برنامج التعاون الموسع والذي يأتي امتدادا لبرامج سابقة للتعاون السياحي بين البلدين".وتابع مرتيني: "أن التعاون أيضا يشمل تبادل الخبرات الاستثمارية بين البلدين في القطاع السياحي".ولفت الوزير مرتيني إلى أن "الجانب السوري اطلع على تجارب العراق في مجال الفنادق باعتبار السوق العراقية اليوم تشهد نهضة فندقية، كما أطلع الجانب العراقي على مشاريع قيد التنفيذ في دمشق وريفها وحلب والساحل السوري".وأضاف الوزيرالسوري: "نسعى لزيادة رحلات الطيران بين البلدين والآن يوميا هناك رحلات طيران بين البلدين، وهناك شركة تعمل في قطاع النقل الجوي بين سوريا والعراق لكن نسعى لزيادة الرحلات خاصة في مواسم الصيف ومواسم الزيارة الدينية، وفيما يخص قطاعات المعارض التجارية والسياحية وأيضا للمجموعات القادمة لأغراض السياحة العلاجية".وأشار إلى أن "قطاع التعليم والسياحة السوري كان له حصة في الزيارة حيث عرضنا تجربتنا في هذا القطاع بشكل شامل وطرحنا استضافة سوريا لملتقى شبابي سياحي عربي عراقي سوري مشترك كنموذج عن المشروع في العام القادم سيكون الملتقى العربي السياحي الشبابي في سوريا هذا ما أقرته اللجنة العربية في مجلس السياحة العربي".وبالأمس، وقعت وزارتا السياحة السورية والعراقية اتفاقية تعاون في ختام زيارة وزير السياحة السوري إلى العراق.وتضمنت الاتفاقية تعزيز التعاون السياحي بين البلدين، وتقديم المزيد من التسهيلات لمجموعات السياحة الثقافية والعلاجية والتسوق بالإضافة إلى السياحة الدينية، وتبادل الفرص الاستثمارية، والتنسيق لإقامة المعارض والمؤتمرات والترويج السياحي.

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