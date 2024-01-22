https://sputnikarabic.ae/20240122/أبو-الغيط-توافق-عربي-أوروبي-حول-ضرورة-الانتقال-إلى-مسار-يفضي-إلى-تنفيذ-حل-الدولتين-1085300314.html

أبو الغيط: توافق عربي أوروبي حول ضرورة الانتقال إلى مسار يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين

أبو الغيط: توافق عربي أوروبي حول ضرورة الانتقال إلى مسار يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن "لقاء اليوم بين وزراء مصر والسعودية والأردن مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أكد وجود تلاقي كبير في... 22.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-22T18:19+0000

2024-01-22T18:19+0000

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وأشار أبو الغيط، عبر صفحته الرسمية في منصة "إكس"، إلى أن "اللقاء أكد وجود تلاقي كبير في وجهات النظر حول ضرورة الانتقال السريع إلى مسار سياسي يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، من دون إضاعة سنوات كما حدث في الماضي".وأضاف: "سنحتاج إلى مزيد من الحوار على مستويات مختلفة للوصول إلى التوافق العربي الأوروبي المطلوب".وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 25295 قتيلا و63 ألف مصاب منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20240122/جامعة-الدول-العربية-تدين-استمرار-جرائم-إسرائيل-بحق-الفلسطينيين-وحصار-قطاع-غزة-1085291783.html

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