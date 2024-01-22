https://sputnikarabic.ae/20240122/البحرية-الأمريكية-تعلن-وفاة-اثنين-من-جنودها-بعد-فقدانهما-أثناء-التصدي-لقارب-أسلحة-إيرانية-1085259320.html
البحرية الأمريكية تعلن وفاة اثنين من جنودها بعد فقدانهما أثناء التصدي لقارب أسلحة إيرانية
البحرية الأمريكية تعلن وفاة اثنين من جنودها بعد فقدانهما أثناء التصدي لقارب أسلحة إيرانية
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الاثنين، أنها لم تتمكن من تحديد مكان جنديي البحرية الأمريكية المفقودين أثناء التصدي لقارب أسلحة إيراني قبالة... 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T00:11+0000
2024-01-22T00:11+0000
2024-01-22T00:11+0000
القيادة المركزية الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
فقدان
جنود أمريكيون
العالم
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها عبر موقع "إكس"، "يؤسفنا أن نعلن أنه بعد بحث شامل دام 10 أيام، لم يتم تحديد مكان جنديي البحرية الأمريكية المفقودين وتم تغيير حالتهما إلى متوفين".وفي 13 يناير/كانون الثاني، يناير الجاري، أصدرت "سنتاكوم" بيانًا قالت فيه، "تم الإبلاغ عن اختفاء اثنين من أفراد البحرية الأمريكية في البحر أثناء قيامهما بعمليات قبالة سواحل الصومال، وعمليات البحث والإنقاذ جارية لتحديد مكان وجود البحارة المفقودين".ويأتي فقدان فردين في البحرية الأمريكية تزامنا مع التصعيد الجاري في البحر الأحمر، ولا سيما بعد شن الولايات المتحدة غارات على مواقع الحوثيين في اليمن.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر الجمعة 12 يناير/ كانون الثاني الجاري هجومًا واسعًا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240120/البنتاغون-استهداف-صاروخ-مضاد-للسفن-لـأنصار-الله-معد-للإطلاق-على-خليج-عدن-1085215979.html
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القيادة المركزية الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, فقدان, جنود أمريكيون, العالم
القيادة المركزية الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, فقدان, جنود أمريكيون, العالم
البحرية الأمريكية تعلن وفاة اثنين من جنودها بعد فقدانهما أثناء التصدي لقارب أسلحة إيرانية
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الاثنين، أنها لم تتمكن من تحديد مكان جنديي البحرية الأمريكية المفقودين أثناء التصدي لقارب أسلحة إيراني قبالة سواحل الصومال، بعد بحث شامل استمر 10 أيام، مشيرةً إلى أنه تم تغيير وضعهما إلى "متوفين".
القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها عبر موقع "إكس"، "يؤسفنا أن نعلن أنه بعد بحث شامل دام 10 أيام، لم يتم تحديد مكان جنديي البحرية الأمريكية المفقودين وتم تغيير حالتهما إلى متوفين
".
وأضاف البيان أن "عملية البحث والإنقاذ لعنصري القوات البحرية الخاصة التابعين للبحرية الذين تم الإبلاغ عن اختفائهما أثناء الصعود على متن مركب شراعي غير قانوني يحمل أسلحة تقليدية إيرانية متقدمة في 11 يناير/ كانون الثاني، ونحن نقوم الآن بعمليات الاسترداد".
وفي 13 يناير/كانون الثاني، يناير الجاري، أصدرت "سنتاكوم" بيانًا قالت فيه، "تم الإبلاغ عن اختفاء اثنين من أفراد البحرية الأمريكية في البحر أثناء قيامهما بعمليات قبالة سواحل الصومال، وعمليات البحث والإنقاذ جارية لتحديد مكان وجود البحارة المفقودين".
ويأتي فقدان فردين في البحرية الأمريكية تزامنا مع التصعيد الجاري في البحر الأحمر، ولا سيما بعد شن الولايات المتحدة غارات على مواقع الحوثيين في اليمن.
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر الجمعة 12 يناير/ كانون الثاني الجاري هجومًا واسعًا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.