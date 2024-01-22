https://sputnikarabic.ae/20240122/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-3-ضباط-وإصابة-3-جنود-بجروح-خطيرة-في-معارك-جنوب-قطاع-غزة-1085299300.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 ضباط وإصابة 3 جنود بجروح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 ضباط وإصابة 3 جنود بجروح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، عن مقتل ثلاثة ضباط إسرائيليين وإصابة 3 جنود بجروح خطيرة، في معارك جنوب قطاع غزة. 22.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-22T18:18+0000

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ونشر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أسماء ورتب الضباط الذين قتلوا، وهم: الرائد دافيد ناتي الفاسي (27 عاما) من بئر السبع، الرقيب الثاني في الكتيبة 202، لواء المظليين، والرائد إيلي ليفي (24 عاما) من تل أبيب، قائد سرية في الكتيبة 202، لواء المظليين، والنقيب إيال ميفوراخ تويتو (22 عاما) من بيت غمليئيل، قائد فصيلة في الكتيبة 202، لواء المظليين.وأشار الجيش، إلى أنه "في المعركة التي قتل فيها الضباط، أصيب جندي آخر من الكتيبة 202 من لواء المظليين بجروح خطيرة، كما أصيب جنديان من كتيبة الهندسة 603 تشكيل "سار مجولان" (7) بإصابات خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 25295 قتيلا و63 ألف مصاب منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20240122/جامعة-الدول-العربية-تدين-استمرار-جرائم-إسرائيل-بحق-الفلسطينيين-وحصار-قطاع-غزة-1085291783.html

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