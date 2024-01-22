https://sputnikarabic.ae/20240122/برلماني-أوكراني-سابق-أخطاء-القيادة-العسكرية-تتسبب-بخسارة--عشرات-الجنود-1085301527.html

برلماني أوكراني سابق: أخطاء القيادة العسكرية تتسبب بخسارة عشرات الجنود

برلماني أوكراني سابق: أخطاء القيادة العسكرية تتسبب بخسارة عشرات الجنود

أعلن النائب السابق في البرلمان الأوكراني، إيغور موسيتشوك، اليوم الاثنين، مقتل 16 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية نتيجة ضربة صاروخية في مدينة ميرنوغراد في... 22.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-22T19:04+0000

2024-01-22T19:04+0000

2024-01-22T19:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

رصد عسكري

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وألقى موسيتشوك باللوم على قيادة اللواء الهجومي 110 في القوات المسلحة الأوكرانية في ما حدث، مشيرا إلى أن تجميع الأفراد بهذه الأعداد في منطقة القتال يعد أمرا محظورا.وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية، في وقت سابق، خسائر بسبب النيران الصديقة بالقرب من تشاسوف يار في منطقة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقبل ذلك، ظهرت معلومات حول الخسائر الكبيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أخرى، وقال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو: "اليوم الماضي، تبين أنه كان كارثيا بشكل خاص على مسلحي التشكيلات الأوكرانية في كرينكي"، ووفقا له، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 80 جنديا.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240122/قوات-روسية-تلحق-خسائر-فادحة-بـ3-ألوية-أوكرانية-على-محور-زابوروجيه-1085283497.html

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