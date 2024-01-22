https://sputnikarabic.ae/20240122/قوات-روسية-تلحق-خسائر-فادحة-بـ3-ألوية-أوكرانية-على-محور-زابوروجيه-1085283497.html
قوات روسية تلحق خسائر فادحة بـ3 ألوية أوكرانية على محور زابوروجيه
قوات روسية تلحق خسائر فادحة بـ3 ألوية أوكرانية على محور زابوروجيه
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بقيام قوات روسية بدعم من سلاحي الجو والمدفعية، بإلحاق خسائر كبيرة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بثلاثة ألوية أوكرانية... 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T11:41+0000
2024-01-22T11:41+0000
2024-01-22T12:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع في بيانها: "في اتجاه زابوروجيه، هزمت وحدات من مجموعة القوات الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، قوات ومعدات للألوية 117 و118 و128 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق وركينو وكامينسكوي وبياتيكاتكي في منطقة زابوروجيه".وأضافت الدفاع أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 105 جنود بين قتيل وجريح، ودبابة وثلاث شاحنات صغيرة".وأكدت الدفاع إصابة وحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "قيصر" فرنسية الصنع، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20" و"دي-30".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240122/الذهان-العسكري-المجر-تفاجئ-الاتحاد-الأوروبي-بتصريحات-قاسية-حول-دعم-كييف--1085281532.html
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روسيا, رصد عسكري
قوات روسية تلحق خسائر فادحة بـ3 ألوية أوكرانية على محور زابوروجيه
11:41 GMT 22.01.2024 (تم التحديث: 12:04 GMT 22.01.2024)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بقيام قوات روسية بدعم من سلاحي الجو والمدفعية، بإلحاق خسائر كبيرة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بثلاثة ألوية أوكرانية في اتجاه زابوروجيه.
وأوضحت الدفاع في بيانها: "في اتجاه زابوروجيه، هزمت وحدات من مجموعة القوات الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، قوات ومعدات للألوية 117 و118 و128 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق وركينو وكامينسكوي وبياتيكاتكي في منطقة زابوروجيه".
وأضافت الدفاع أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 105 جنود بين قتيل وجريح، ودبابة وثلاث شاحنات صغيرة".
وأكدت الدفاع إصابة وحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "قيصر" فرنسية الصنع، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20" و"دي-30".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.