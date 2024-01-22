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https://sputnikarabic.ae/20240122/حكومة-إقليم-كردستان-الهجوم-الصاروخي-الإيراني-على-أربيل-انتهك-بشكل-صارخ-سيادة-العراق-1085290840.html
حكومة إقليم كردستان: الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل انتهك بشكل صارخ سيادة العراق
حكومة إقليم كردستان: الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل انتهك بشكل صارخ سيادة العراق
أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، رفضها تصريحات وزارة الخارجية الإيرانية حول استهداف مقر للموساد في أربيل. 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T14:42+0000
2024-01-22T14:42+0000
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وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هورامي، في بيان له، إن "الحرس الثوري الإيراني انتهك بشكل صارخ سيادة العراق وأن جرائمه لن تغطيها دعاية كاذبة وصور مفبركة"، مؤكدا أن "الصواريخ الإيرانية على أربيل أدت لمقتل وإصابة النساء والأطفال في جريمة خطيرة".وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قال إن "إيران أكبر مدافع عن سيادة العراق الوطنية واستقراره وأمنه وهو داعم لوحدة أراضي هذه البلاد"، مؤكدا أن "الإجراء الذي قامت به إيران ضد المقر الأمني للكيان الصهيوني في أربيل یأتي في إطار التعامل مع منتهكي الأمن القومي الإيراني ولم يكن إجراءً ضد العراق وأمنه وسيادته".وأضاف: "قد وجهت إيران مرارا وتكرارا التحذيرات اللازمة للسلطات العراقية وأعلنت أن ضمان الأمن القومي الإيراني هو خطنا الأحمر"، متابعا: "تجمع بعض الجماعات الإرهابية للعمل ضد الأمن القومي الإيراني في منطقة شمال العراق أمر غير مقبول و نحن نصر دائما على توفیر أمن العراق حكومة وشعبا والتنسيق والتعاون مع جيش هذا البلد لضمان أمن هذا البلد".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الاثنين الماضي، "قصفه بالصواريخ الباليستية مقرًا تابعًا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى استهداف مجموعات إرهابية".كما أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق، "استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في بغداد، أبو الفضل عزيزي، وتسليمه مذكرة احتجاج".وقالت الخارجية العراقية، في بيان لها، إن "المذكرة أعربت خلالها العراق عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرضت له عدد من المناطق في أربيل، وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتسبب بأضرار بالممتلكات العامة والخاصة"، حسب وكالة الأنباء العراقية.ووفقا للبيان، "أكدت بغداد على أن هذا الاعتداء انتهاك صارخ لسيادة جمهورية العراق ويتعارض بشدة مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي ويهدد أمن المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20240117/وزير-الخارجية-العراقي-الإيرانيون-لا-يستطيعون-مهاجمة-إسرائيل-فقاموا-بقصف-أربيل-وبلادنا-دفعت-الثمن--1085080833.html
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حكومة إقليم كردستان: الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل انتهك بشكل صارخ سيادة العراق

14:42 GMT 22.01.2024
© AP Photo / Rudaw TVدخان يتصاعد من مبنى بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل، في 16 يناير 2024.
دخان يتصاعد من مبنى بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل، في 16 يناير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Rudaw TV
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أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، رفضها تصريحات وزارة الخارجية الإيرانية حول استهداف مقر للموساد في أربيل.
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هورامي، في بيان له، إن "الحرس الثوري الإيراني انتهك بشكل صارخ سيادة العراق وأن جرائمه لن تغطيها دعاية كاذبة وصور مفبركة"، مؤكدا أن "الصواريخ الإيرانية على أربيل أدت لمقتل وإصابة النساء والأطفال في جريمة خطيرة".
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قال إن "إيران أكبر مدافع عن سيادة العراق الوطنية واستقراره وأمنه وهو داعم لوحدة أراضي هذه البلاد"، مؤكدا أن "الإجراء الذي قامت به إيران ضد المقر الأمني للكيان الصهيوني في أربيل یأتي في إطار التعامل مع منتهكي الأمن القومي الإيراني ولم يكن إجراءً ضد العراق وأمنه وسيادته".
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وأضاف: "قد وجهت إيران مرارا وتكرارا التحذيرات اللازمة للسلطات العراقية وأعلنت أن ضمان الأمن القومي الإيراني هو خطنا الأحمر"، متابعا: "تجمع بعض الجماعات الإرهابية للعمل ضد الأمن القومي الإيراني في منطقة شمال العراق أمر غير مقبول و نحن نصر دائما على توفیر أمن العراق حكومة وشعبا والتنسيق والتعاون مع جيش هذا البلد لضمان أمن هذا البلد".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الاثنين الماضي، "قصفه بالصواريخ الباليستية مقرًا تابعًا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى استهداف مجموعات إرهابية".
كما أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق، "استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في بغداد، أبو الفضل عزيزي، وتسليمه مذكرة احتجاج".
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وقالت الخارجية العراقية، في بيان لها، إن "المذكرة أعربت خلالها العراق عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرضت له عدد من المناطق في أربيل، وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتسبب بأضرار بالممتلكات العامة والخاصة"، حسب وكالة الأنباء العراقية.
ووفقا للبيان، "أكدت بغداد على أن هذا الاعتداء انتهاك صارخ لسيادة جمهورية العراق ويتعارض بشدة مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي ويهدد أمن المنطقة".
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