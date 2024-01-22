https://sputnikarabic.ae/20240122/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-يتعين-على-كييف-التخلي-عن-الأراضي-لصالح-موسكو-1085284846.html
رئيس الوزراء السلوفاكي: يتعين على كييف التخلي عن الأراضي لصالح موسكو
رئيس الوزراء السلوفاكي: يتعين على كييف التخلي عن الأراضي لصالح موسكو
ذكرت صحيفة غربية نقلا عن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الاثنين، أنه من أجل إنهاء الصراع في أوكرانيا، يتعين على كييف أن تتخلى عن الأراضي لموسكو. 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T12:15+0000
2024-01-22T12:15+0000
2024-01-22T12:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن فيكو، قوله: "يجب أن يكون هناك نوع من التسوية، لماذا يتوقعون أن يغادر الروس شبه جزيرة القرم ودونباس ولوغانسك؟ هذا مستحيل".وأكد فيكو أيضًا أنه خلال زيارته الوشيكة لأوكرانيا سيبلغ سلطات كييف مرة أخرى أنه لن يسمح لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو.وبعد أكثر من عام على بدء العملية العسكرية الخاصة، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.وتكتب وسائل الإعلام الغربية، بشكل متزايد، أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240122/واشنطن-تطالب-كييف-بإقالة-مسؤولين-قياديين-في-أوكرانيا-فقدوا-ثقة-البيت-الأبيض-1085261560.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
رئيس الوزراء السلوفاكي: يتعين على كييف التخلي عن الأراضي لصالح موسكو
ذكرت صحيفة غربية نقلا عن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الاثنين، أنه من أجل إنهاء الصراع في أوكرانيا، يتعين على كييف أن تتخلى عن الأراضي لموسكو.
ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن فيكو، قوله: "يجب أن يكون هناك نوع من التسوية، لماذا يتوقعون أن يغادر الروس شبه جزيرة القرم ودونباس ولوغانسك؟ هذا مستحيل".
وأكد فيكو أيضًا أنه خلال زيارته الوشيكة لأوكرانيا سيبلغ سلطات كييف مرة أخرى أنه لن يسمح لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو.
وسبق أن قال فيكو إن أوكرانيا تقع تحت النفوذ والسيطرة الكاملة للولايات المتحدة الأمريكية، وأن الاتحاد الأوروبي يخطئ بتمسكه بالرأي الأمريكي بشأن الصراع الأوكراني بدلا من تكوين وجهة نظره الخاصة.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
العسكرية الخاصة، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
وتكتب وسائل الإعلام الغربية، بشكل متزايد، أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
ووفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا
، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.