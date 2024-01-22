https://sputnikarabic.ae/20240122/فرنسا-تتحدث-عن-فرض-عقوبات-أوروبية-على-المستوطنين-الإسرائيليين-1085271643.html

فرنسا تتحدث عن فرض عقوبات أوروبية على المستوطنين الإسرائيليين

فرنسا تتحدث عن فرض عقوبات أوروبية على المستوطنين الإسرائيليين

صرّح وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية الفرنسية تتوقع اعتماد عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي ضد المستوطنين الإسرائيليين،... 22.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-22T09:11+0000

2024-01-22T09:11+0000

2024-01-22T09:11+0000

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وقال سيجورنيه للصحفيين، لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "آمل أن يتم في الأيام المقبلة اعتماد عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين، وخاصة في الضفة الغربية".وأضاف أيضًا: "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مثيرة للقلق، هناك حاجة إلى دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية للجميع".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 25 ألف قتيل ونحو 62 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240121/الاتحاد-الأوروبي-يسعى-لتحديد-العواقب-المترتبة-على-إسرائيل-حال-رفضها-المشاركة-بخطة-التسوية-مع-فلسطين-1085252902.html

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