https://sputnikarabic.ae/20240122/كيربي-يكشف-ما-سيحدث-إذا-توقفت-الولايات-المتحدة-عن-دعم-أوكرانيا-1085304863.html

كيربي يكشف ما سيحدث إذا توقفت الولايات المتحدة عن دعم أوكرانيا

كيربي يكشف ما سيحدث إذا توقفت الولايات المتحدة عن دعم أوكرانيا

اعتبر منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الاثنين، أنه من الممكن تماما للدول الغربية رفض دعم كييف في حال لم يدعم... 22.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-22T20:36+0000

2024-01-22T20:36+0000

2024-01-22T20:36+0000

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/10/1074828972_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_c3caeebe7984ea2195d815fe43b3f4bf.jpg

وأوضح كيربي في بيان: "يجب أن نتوقع أن يتخذ بعض حلفائنا وشركائنا قرارات أخرى إذا رأوا أن القيادة الأمريكية تعثرت أو أن الولايات المتحدة ترفض التمسك بأوكرانيا".وأرسلت الإدارة الأمريكية طلبا إلى الكونغرس الأمريكي قبل بضعة أشهر، يريد البيت الأبيض من خلاله الحصول على ما مجموعه 106 مليارات دولار، منها نحو 60 مخصصة لأوكرانيا.وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة لا تجهز حاليا أي حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي، إن "حزمة المساعدات لأوكرانيا المعلن عنها في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي هي الأخيرة، ولا نعمل ولا نخطط لتخصيص حزمة مساعدات جديدة في هذه المرحلة".وأوضح أن السبب وراء التوقف عن إعداد حزم مساعدات جديدة لأوكرانيا هو نقص التمويل المتاح.وتابع: "يجب الموافقة على طلب تخصيص تمويل إضافي لكي يتسنى لنا الاستمرار في تقديم المساعدات".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.

https://sputnikarabic.ae/20240122/الجيش-الأوكراني-ينسحب-من-مواقعه-بسبب-النقص-الحاد-في-الذخيرة-1085291171.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم