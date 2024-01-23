https://sputnikarabic.ae/20240123/أنصار-الله-تدعو-أمريكا-وبريطانيا-لسحب-سفنهما-من-البحر-الأحمر-1085343677.html

"أنصار الله" تدعو أمريكا وبريطانيا لسحب سفنهما من البحر الأحمر

"أنصار الله" تدعو أمريكا وبريطانيا لسحب سفنهما من البحر الأحمر

طالب عضو المجلس السياسي الأعلى لحركة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة وبريطانيا بسحب سفنهما من مياه البحر الأحمر... 23.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-23T20:43+0000

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وبحسب وكالة "سبأ" التابعة للحركة، قال الحوثي: "لا نأبه بغاراتكم ولن نتراجع عن موقفنا وجهادنا في سبيل الله ونصرتنا للقضية الفلسطينية ولن نتخلى عن مبادئنا وقيمنا".وأضاف: "التواجد الأمريكي البريطاني في البحر الأحمر يأتي للدفاع عن الكيان الصهيوني، وليس لحماية الملاحة البحرية الدولية".وأكد الحوثي أن "التهديدات الأمريكية والبريطانية لا تجدي نفعاً عند شعب لا يعرف الاستسلام، ويعشق الشهادة".وكانت "أنصار الله" قد أكدت مرارا أن "المستهدف في البحر الأحمر هي السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، إسنادًا للشعب الفلسطيني بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ضد قطاع غزة".وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام، إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".وأهاب عبد السلام بجميع الدول أن تطمئن إلى جانب الموقف اليمني، وألا تسمح لنفسها أن تكون ضحية الخداع الأمريكي، مؤكدًا أن على "أمريكا نفسها أن توقف عملية الهروب من مسؤولية وقف العدوان على غزة نحو اختلاق أزمات، الجميع في غنى عنها".وشدّد المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله" على أن "اليمن، وعملًا بمبدأ حق الدفاع عن النفس، لن يسمح بانتهاك سيادته ولن يظل مكتوف اليدين أمام أي عدوان يتعرض له".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وردًا على ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لـ "أنصار الله".وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.

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