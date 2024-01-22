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https://sputnikarabic.ae/20240122/الحوثي-64-سفينة-عبرت-بأمان-بعدما-رفعت-لافتة-لا-علاقة-لنا-بإسرائيل-1085273710.html
الحوثي: 64 سفينة عبرت بأمان بعدما رفعت لافتة "لا علاقة لنا بإسرائيل"
الحوثي: 64 سفينة عبرت بأمان بعدما رفعت لافتة "لا علاقة لنا بإسرائيل"
قال عضو المجلس السياسي الأعلى لـ "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، إن "64 سفينة نجحت في عبور البحر الأحمر بأمان، بعد رفعت لافتة تنفي أي علاقة لها... 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T09:38+0000
2024-01-22T09:38+0000
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وأشاد الحوثي، عبر منصة "إكس"، بالرسالة التي بعثت بها جماعته للعالم، مجدِدًا نصيحته لبريطانيا بالتوقف عن مشاركة الولايات المتحدة "في العدوان على القوات المسلحة اليمنية لأن هدف القوات اليمنية هدف نبيل هو إيقاف العدوان وفك الحصار على غزة، بينما هدف العمليات الأمريكية التي تشارك فيها بريطانيا هو حماية الكيان الإسرائيلي الغاصب"، على حد تعبيره.وأضاف الحوثي أن الحل الأمثل لضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر، هو وضع السفن عبارة "لا علاقة لنا بإسرائيل" على لوحة التعريف الآلية للسفينة، وما يبرهن على نجاح هذا الحل هو عبور 64 سفينة بأمان مع هذه العبارة، منذ بداية العمليات ضد السفن الإسرائيلية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وكانت "أنصار الله" اليمنية قد جددت التأكيد على أن "المستهدف في البحر الأحمر هي السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، إسنادًا للشعب الفلسطيني بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها الإجرامي والفاشي ضد قطاع غزة".وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام، إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".وأهاب عبد السلام بجميع الدول أن تطمئن إلى جانب الموقف اليمني، وألا تسمح لنفسها أن تكون ضحية الخداع الأمريكي، مؤكدًا أن على "أمريكا نفسها أن توقف عملية الهروب من مسؤولية وقف العدوان على غزة نحو اختلاق أزمات، الجميع في غنى عنها".وشدّد المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله" على أن "اليمن، وعملًا بمبدأ حق الدفاع عن النفس، لن يسمح بانتهاك سيادته ولن يظل مكتوف اليدين أمام أي عدوان يتعرض له".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وردًا على ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لـ "أنصار الله".وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20240121/مصادر-أمريكية-تكشف-عن-أسباب-بدء-العملية-الأمريكية-ضد-أنصار-الله--1085233043.html
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, الأخبار
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, الأخبار

الحوثي: 64 سفينة عبرت بأمان بعدما رفعت لافتة "لا علاقة لنا بإسرائيل"

09:38 GMT 22.01.2024
© Alkhaleejaffaris.meرئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي
رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
© Alkhaleejaffaris.me
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قال عضو المجلس السياسي الأعلى لـ "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، إن "64 سفينة نجحت في عبور البحر الأحمر بأمان، بعد رفعت لافتة تنفي أي علاقة لها بإسرائيل".
وأشاد الحوثي، عبر منصة "إكس"، بالرسالة التي بعثت بها جماعته للعالم، مجدِدًا نصيحته لبريطانيا بالتوقف عن مشاركة الولايات المتحدة "في العدوان على القوات المسلحة اليمنية لأن هدف القوات اليمنية هدف نبيل هو إيقاف العدوان وفك الحصار على غزة، بينما هدف العمليات الأمريكية التي تشارك فيها بريطانيا هو حماية الكيان الإسرائيلي الغاصب"، على حد تعبيره.
وأضاف الحوثي أن الحل الأمثل لضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر، هو وضع السفن عبارة "لا علاقة لنا بإسرائيل" على لوحة التعريف الآلية للسفينة، وما يبرهن على نجاح هذا الحل هو عبور 64 سفينة بأمان مع هذه العبارة، منذ بداية العمليات ضد السفن الإسرائيلية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وكانت "أنصار الله" اليمنية قد جددت التأكيد على أن "المستهدف في البحر الأحمر هي السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، إسنادًا للشعب الفلسطيني بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها الإجرامي والفاشي ضد قطاع غزة".
وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام، إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".
وأهاب عبد السلام بجميع الدول أن تطمئن إلى جانب الموقف اليمني، وألا تسمح لنفسها أن تكون ضحية الخداع الأمريكي، مؤكدًا أن على "أمريكا نفسها أن توقف عملية الهروب من مسؤولية وقف العدوان على غزة نحو اختلاق أزمات، الجميع في غنى عنها".
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
مصادر أمريكية تكشف عن أسباب بدء العملية الأمريكية ضد "أنصار الله"
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وشدّد المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله" على أن "اليمن، وعملًا بمبدأ حق الدفاع عن النفس، لن يسمح بانتهاك سيادته ولن يظل مكتوف اليدين أمام أي عدوان يتعرض له".
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وردًا على ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لـ "أنصار الله".
وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
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