عربي
https://sputnikarabic.ae/20240123/أول-ظهور-علني-لوزير-الدفاع-الأمريكي-منذ-دخوله-المستشفى-فيديو-1085337513.html
أول ظهور علني لوزير الدفاع الأمريكي منذ دخوله المستشفى... فيديو
أول ظهور علني لوزير الدفاع الأمريكي منذ دخوله المستشفى... فيديو
ظهر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، علنا لأول مرة منذ دخوله المستشفى سراً، وذلك من خلال مداخلة عبر الفيديو من منزله، في اجتماع تناول... 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T17:46+0000
2024-01-23T17:46+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي
الجيش الأمريكي
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084293962_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_813ee6c0c218bdef7d1a3ebf9248a592.jpg
وحسب وسائل إعلام أمريكية، ظهر أوستن في بث مباشر مدته بضع دقائق، وهو يدلي بكلمته خلال اجتماع المجموعة الدولية لدعم أوكرانيا، لكنه "بدا هزيلاً بعض الشيء".وجلس أوستن وخلفه جدار أبيض، وعلى يساره لوحة مفاتيح لنظام أمني فيما يبدو، وشعار وزارة الدفاع على يمينه، مع علم صغير للولايات المتحدة وأوكرانيا بجانبه.وقال أوستن، خلال الاجتماع: "أحث هذه المجموعة على العمل لتزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي الأرضية"، ولم يتحدث عن حالته الصحية.وكان أوستن قد دخل مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني في ماريلاند، بسبب تدهور حالته الصحية، في بداية يناير/ كانون الثاني الجاري، ولم يتم الكشف عن دخوله المستشفى إلا بعد 4 أيام.وغادر أوستن، المستشفى بعد أسبوعين من العلاج من مضاعفات جراحة سرطان البروستاتا.فيما أكد البيت الأبيض أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يؤدي مهامه كاملة أثناء تواجده في المستشفى، ولا يوجد أية خطة لإقالته.
https://sputnikarabic.ae/20240111/القصة-السرية-لمرض-وزير-الدفاع-الأمريكي-تكشف-لروسيا-والصين-نقاط-ضعف-واشنطن-1084871941.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084293962_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_36b57d585ca21ded019b00b21ac657e2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

أول ظهور علني لوزير الدفاع الأمريكي منذ دخوله المستشفى... فيديو

17:46 GMT 23.01.2024
© AP Photo / Cliff Owenوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Cliff Owen
تابعنا عبر
ظهر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، علنا لأول مرة منذ دخوله المستشفى سراً، وذلك من خلال مداخلة عبر الفيديو من منزله، في اجتماع تناول الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا.
وحسب وسائل إعلام أمريكية، ظهر أوستن في بث مباشر مدته بضع دقائق، وهو يدلي بكلمته خلال اجتماع المجموعة الدولية لدعم أوكرانيا، لكنه "بدا هزيلاً بعض الشيء".
وجلس أوستن وخلفه جدار أبيض، وعلى يساره لوحة مفاتيح لنظام أمني فيما يبدو، وشعار وزارة الدفاع على يمينه، مع علم صغير للولايات المتحدة وأوكرانيا بجانبه.
وقال أوستن، خلال الاجتماع: "أحث هذه المجموعة على العمل لتزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي الأرضية"، ولم يتحدث عن حالته الصحية.
وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس (إلى اليسار) يتحدث مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن (وسط) ووزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف (يمين) - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"القصة السرية" لمرض وزير الدفاع الأمريكي تكشف لروسيا والصين نقاط ضعف واشنطن
11 يناير, 06:02 GMT
وكان أوستن قد دخل مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني في ماريلاند، بسبب تدهور حالته الصحية، في بداية يناير/ كانون الثاني الجاري، ولم يتم الكشف عن دخوله المستشفى إلا بعد 4 أيام.
وغادر أوستن، المستشفى بعد أسبوعين من العلاج من مضاعفات جراحة سرطان البروستاتا.
فيما أكد البيت الأبيض أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يؤدي مهامه كاملة أثناء تواجده في المستشفى، ولا يوجد أية خطة لإقالته.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:09 GMTСолдат стоит в тоннеле, вырытом, по словам израильской армии, боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 21 عسكريا في معارك بقطاع غزة13:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала