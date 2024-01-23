https://sputnikarabic.ae/20240123/أول-ظهور-علني-لوزير-الدفاع-الأمريكي-منذ-دخوله-المستشفى-فيديو-1085337513.html
أول ظهور علني لوزير الدفاع الأمريكي منذ دخوله المستشفى... فيديو
أول ظهور علني لوزير الدفاع الأمريكي منذ دخوله المستشفى... فيديو
ظهر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، علنا لأول مرة منذ دخوله المستشفى سراً، وذلك من خلال مداخلة عبر الفيديو من منزله، في اجتماع تناول... 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T17:46+0000
2024-01-23T17:46+0000
2024-01-23T17:46+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي
الجيش الأمريكي
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084293962_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_813ee6c0c218bdef7d1a3ebf9248a592.jpg
وحسب وسائل إعلام أمريكية، ظهر أوستن في بث مباشر مدته بضع دقائق، وهو يدلي بكلمته خلال اجتماع المجموعة الدولية لدعم أوكرانيا، لكنه "بدا هزيلاً بعض الشيء".وجلس أوستن وخلفه جدار أبيض، وعلى يساره لوحة مفاتيح لنظام أمني فيما يبدو، وشعار وزارة الدفاع على يمينه، مع علم صغير للولايات المتحدة وأوكرانيا بجانبه.وقال أوستن، خلال الاجتماع: "أحث هذه المجموعة على العمل لتزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي الأرضية"، ولم يتحدث عن حالته الصحية.وكان أوستن قد دخل مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني في ماريلاند، بسبب تدهور حالته الصحية، في بداية يناير/ كانون الثاني الجاري، ولم يتم الكشف عن دخوله المستشفى إلا بعد 4 أيام.وغادر أوستن، المستشفى بعد أسبوعين من العلاج من مضاعفات جراحة سرطان البروستاتا.فيما أكد البيت الأبيض أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يؤدي مهامه كاملة أثناء تواجده في المستشفى، ولا يوجد أية خطة لإقالته.
https://sputnikarabic.ae/20240111/القصة-السرية-لمرض-وزير-الدفاع-الأمريكي-تكشف-لروسيا-والصين-نقاط-ضعف-واشنطن-1084871941.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084293962_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_36b57d585ca21ded019b00b21ac657e2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أول ظهور علني لوزير الدفاع الأمريكي منذ دخوله المستشفى... فيديو
ظهر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، علنا لأول مرة منذ دخوله المستشفى سراً، وذلك من خلال مداخلة عبر الفيديو من منزله، في اجتماع تناول الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا.
وحسب وسائل إعلام أمريكية، ظهر أوستن
في بث مباشر مدته بضع دقائق، وهو يدلي بكلمته خلال اجتماع المجموعة الدولية لدعم أوكرانيا، لكنه "بدا هزيلاً بعض الشيء".
وجلس أوستن وخلفه جدار أبيض، وعلى يساره لوحة مفاتيح لنظام أمني فيما يبدو، وشعار وزارة الدفاع على يمينه، مع علم صغير للولايات المتحدة وأوكرانيا بجانبه.
وقال أوستن، خلال الاجتماع: "أحث هذه المجموعة على العمل لتزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي الأرضية"، ولم يتحدث عن حالته الصحية.
وكان أوستن قد دخل مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني في ماريلاند، بسبب تدهور حالته الصحية، في بداية يناير/ كانون الثاني الجاري، ولم يتم الكشف عن دخوله المستشفى إلا بعد 4 أيام.
وغادر أوستن، المستشفى بعد أسبوعين من العلاج من مضاعفات جراحة سرطان البروستاتا
.
فيما أكد البيت الأبيض أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يؤدي مهامه كاملة أثناء تواجده في المستشفى، ولا يوجد أية خطة لإقالته.