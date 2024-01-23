https://sputnikarabic.ae/20240123/بوتين-والسيسي-يحضران-مراسم-صب-خرسانة-المفاعل-الرابع-في-محطة-الضبعة-النووية-1085320416.html
بوتين والسيسي يحضران مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة "الضبعة" النووية
بوتين والسيسي يحضران مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة "الضبعة" النووية
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة "الضبعة" النووية. 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T10:37+0000
2024-01-23T10:37+0000
2024-01-23T11:13+0000
روسيا
العالم العربي
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وصرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا ستحاول بذل ما في وسعها لضمان انضمام مصر إلى "بريكس" خلال ترؤسها للمنظمة.وقال بوتين، في مستهل المراسم، إن فرصًا جديدة واعدة لزيادة تعاوننا المثمر تنفتح فيما يتعلق بانضمام مصر إلى مجموعة بريكس، مؤكدًا على دعم روسيا للجانب المصري في أن تصبح عضوًا كاملاً في هذه الرابطة، مضيفًا أن "روسيا ستحاول بذل كل ما هو ممكن حتى تتمكن مصر من الاندماج بشكل فعال في عمل الجمعية".ومن جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن العمل في محطة الضبعة للطاقة النووية يسير بوتيرة أسرع من المخطط له، ويمثل صفحة أخرى من التعاون بين مصر وروسيا.وتابع السيسي بالقول: "أود أن أشكر الرئيس بوتين لدعمه هذا البرنامج منذ 2017 وحتى يومنا هذا".
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روسيا, العالم العربي
بوتين والسيسي يحضران مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة "الضبعة" النووية
10:37 GMT 23.01.2024 (تم التحديث: 11:13 GMT 23.01.2024)
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة "الضبعة" النووية.
وصرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا ستحاول بذل ما في وسعها لضمان انضمام مصر إلى "بريكس" خلال ترؤسها للمنظمة.
وقال بوتين، في مستهل المراسم، إن فرصًا جديدة واعدة لزيادة تعاوننا المثمر تنفتح فيما يتعلق بانضمام مصر إلى مجموعة بريكس، مؤكدًا على دعم روسيا للجانب المصري في أن تصبح عضوًا كاملاً في هذه الرابطة، مضيفًا أن "روسيا ستحاول بذل كل ما هو ممكن حتى تتمكن مصر من الاندماج بشكل فعال في عمل الجمعية".
وأشار بوتين إلى أنه من المقرر تنظيم أكثر من 200 فعالية لدول "بريكس"، وتتوقع موسكو أن يشارك فيها ممثلون مصريون بشكل نشط.
ومن جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن العمل في محطة الضبعة للطاقة النووية يسير بوتيرة أسرع من المخطط له، ويمثل صفحة أخرى من التعاون بين مصر وروسيا.
وتابع السيسي بالقول: "أود أن أشكر الرئيس بوتين لدعمه هذا البرنامج منذ 2017 وحتى يومنا هذا".