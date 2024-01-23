https://sputnikarabic.ae/20240123/أستاذ-في-هيئة-الطاقة-الذرية-التزام-روسيا-ببناء-الضبعة-يؤكد-مصداقيتها-منذ-بناء-السد-العالي-1085325301.html

أستاذ في هيئة الطاقة الذرية: التزام روسيا ببناء "الضبعة" يؤكد مصداقيتها منذ بناء السد العالي

أستاذ في هيئة الطاقة الذرية: التزام روسيا ببناء "الضبعة" يؤكد مصداقيتها منذ بناء السد العالي

قال الدكتور مجدي عبد الله، الأستاذ المتفرغ في هيئة الطاقة الذرية المصرية، إن مشاركة الرئيس الروسي في تدشين "الصبة الخرسانية" للمفاعل النووي الرابع في محطة... 23.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-23T13:28+0000

2024-01-23T13:28+0000

2024-01-23T13:28+0000

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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن روسيا أكدت مرارا على وقوفها إلى جانب مصر، منذ بناء السد العالي، حين سحبت أمريكا وبريطانيا والبنك الدولي تمويل السد العالي، والذي نتج عنه العدوان الثلاثي على مصر بعد تأميم القناة، وحينها شيّد السد بخبرة وتمويل روسي.وأوضح أن الخطوة اليوم تؤكد على عمق الشراكة وقوة العلاقات بين البلدين، إذ تمثل محطة الضبعة النووية خطوة استراتيجية أخرى بخبرة وتمويل روسي.بشأن معدل الإنشاء، لفت إلى أن روسيا أكدت على الالتزام التام بشأن عمليات الإنشاء، بالإضافة للسرعة عن المعدل الطبيعي، التي توجت بالصبة الرابعة.وتابع: "نأمل في نقل التكنولوجيا بما ينعكس على تطوير الصناعات المحلية، وتطوير البحث العلمي، خاصة في ظل سعي مصر لإنشاء العديد من المحطات الأخرى، التي تسهم في تطوير الصناعات والتكنولوجيا".ولفت إلى أن مصر تعد بوابة العبور تجاه أفريقيا، في ظل توجه العالم نحو التوسع في إنشاء المحطات النووية، بالنظر لانعكاساتها الإيجابية على التغيرات المناخية.وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة "الضبعة" النووية.وقّع البلدان اتفاقا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم في ديسمبر/كانون الأول 2017، دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ، حينما كان الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة.وأوضح أليكسي ليخاتشوف مدير عام شركة روساتوم الروسية التي تتولى تشييد المحطة أن دورة عمل المحطة النووية تقترب من 100 عام.وتضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل (3+) العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.

https://sputnikarabic.ae/20231214/مدير-مشروع-محطة-الضبعة-النووية-مشاركة-الشركات-المصرية-جزء-مهم-من-بناء-المنشأة-1084081259.html

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