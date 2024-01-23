https://sputnikarabic.ae/20240123/لأول-مرة-في-تاريخه-منتخب-فلسطين-يتأهل-لدور-الـ16-من-كأس-آسيا-فيديو-1085339504.html
لأول مرة في تاريخه... منتخب فلسطين يتأهل لدور الـ16 من كأس آسيا... فيديو
لأول مرة في تاريخه... منتخب فلسطين يتأهل لدور الـ16 من كأس آسيا... فيديو
تأهل منتخب فلسطين، لأول مرة في تاريخه، إلى دور الـ16 في كأس آسيا، اليوم الثلاثاء، بعد الفوز 3-0 على منتخب هونغ كونغ. 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T18:16+0000
2024-01-23T18:16+0000
2024-01-23T18:16+0000
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وكتب منتخب فلسطين التأهل الأول له على الإطلاق من دور المجموعات في كأس آسيا، خلال المشاركة الثالثة بعد نسختي 2015 و2019 على الترتيب وودع في المرتين من الدور الأول.وسجل ثلاثية فلسطين في هونغ كونغ، عدي دباغ في الدقيقتين 12 و60، إلى جانب زيد قنبر في الدقيقة 48.يشار إلى أن المنتخب الفلسطيني يضمن الصعود إلى دور الـ16 في كأس آسيا من بوابة أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.وجاء ترتيب المنتخبات في المجموعة الثالثة من كأس آسياويشارك في كأس آسيا 2023، 24 منتخبا وزعت على 6 مجموعات.ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وستكون هناك فرصة لأربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست للانضمام إلى المنتخبات الـ 16 المتأهلة.
https://sputnikarabic.ae/20240123/سوريا-تتأهل-للدور-الثاني-من-كأس-آسيا-لأول-مرة-في-تاريخها-1085326694.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار
لأول مرة في تاريخه... منتخب فلسطين يتأهل لدور الـ16 من كأس آسيا... فيديو
تأهل منتخب فلسطين، لأول مرة في تاريخه، إلى دور الـ16 في كأس آسيا، اليوم الثلاثاء، بعد الفوز 3-0 على منتخب هونغ كونغ.
وكتب منتخب فلسطين
التأهل الأول له على الإطلاق من دور المجموعات في كأس آسيا، خلال المشاركة الثالثة بعد نسختي 2015 و2019 على الترتيب وودع في المرتين من الدور الأول.
وسجل ثلاثية فلسطين في هونغ كونغ، عدي دباغ في الدقيقتين 12 و60، إلى جانب زيد قنبر في الدقيقة 48.
يشار إلى أن المنتخب الفلسطيني يضمن الصعود إلى دور الـ16 في كأس آسيا من بوابة أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.
وجاء ترتيب المنتخبات في المجموعة الثالثة من كأس آسيا
2.
الإمارات: 4 نقاط (سجل 5 واستقبل 4)
3.
فلسطين: 4 نقاط (سجل 5 واستقبل 5)
4.
هونغ كونغ: دون رصيد من النقاط
ويشارك في كأس آسيا 2023
، 24 منتخبا وزعت على 6 مجموعات.
ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وستكون هناك فرصة لأربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست للانضمام إلى المنتخبات الـ 16 المتأهلة.