عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240123/لأول-مرة-في-تاريخه-منتخب-فلسطين-يتأهل-لدور-الـ16-من-كأس-آسيا-فيديو-1085339504.html
لأول مرة في تاريخه... منتخب فلسطين يتأهل لدور الـ16 من كأس آسيا... فيديو
لأول مرة في تاريخه... منتخب فلسطين يتأهل لدور الـ16 من كأس آسيا... فيديو
تأهل منتخب فلسطين، لأول مرة في تاريخه، إلى دور الـ16 في كأس آسيا، اليوم الثلاثاء، بعد الفوز 3-0 على منتخب هونغ كونغ. 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T18:16+0000
2024-01-23T18:16+0000
مجتمع
رياضة
أخبار كرة القدم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/17/1085338268_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_53d74c085ae1b5b4fa5a1af7085c4e05.jpg
وكتب منتخب فلسطين التأهل الأول له على الإطلاق من دور المجموعات في كأس آسيا، خلال المشاركة الثالثة بعد نسختي 2015 و2019 على الترتيب وودع في المرتين من الدور الأول.وسجل ثلاثية فلسطين في هونغ كونغ، عدي دباغ في الدقيقتين 12 و60، إلى جانب زيد قنبر في الدقيقة 48.يشار إلى أن المنتخب الفلسطيني يضمن الصعود إلى دور الـ16 في كأس آسيا من بوابة أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.وجاء ترتيب المنتخبات في المجموعة الثالثة من كأس آسياويشارك في كأس آسيا 2023، 24 منتخبا وزعت على 6 مجموعات.ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وستكون هناك فرصة لأربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست للانضمام إلى المنتخبات الـ 16 المتأهلة.
https://sputnikarabic.ae/20240123/سوريا-تتأهل-للدور-الثاني-من-كأس-آسيا-لأول-مرة-في-تاريخها-1085326694.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/17/1085338268_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_f9916783b9984e95c8de26907017509c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار

لأول مرة في تاريخه... منتخب فلسطين يتأهل لدور الـ16 من كأس آسيا... فيديو

18:16 GMT 23.01.2024
© AP Photo / Raad Adaylehمشجعي منتخب فلسطين لكرة القدم
مشجعي منتخب فلسطين لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Raad Adayleh
تابعنا عبر
تأهل منتخب فلسطين، لأول مرة في تاريخه، إلى دور الـ16 في كأس آسيا، اليوم الثلاثاء، بعد الفوز 3-0 على منتخب هونغ كونغ.
وكتب منتخب فلسطين التأهل الأول له على الإطلاق من دور المجموعات في كأس آسيا، خلال المشاركة الثالثة بعد نسختي 2015 و2019 على الترتيب وودع في المرتين من الدور الأول.
وسجل ثلاثية فلسطين في هونغ كونغ، عدي دباغ في الدقيقتين 12 و60، إلى جانب زيد قنبر في الدقيقة 48.
يشار إلى أن المنتخب الفلسطيني يضمن الصعود إلى دور الـ16 في كأس آسيا من بوابة أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وجاء ترتيب المنتخبات في المجموعة الثالثة من كأس آسيا

1.
إيران: 9 نقاط
2.
الإمارات: 4 نقاط (سجل 5 واستقبل 4)
3.
فلسطين: 4 نقاط (سجل 5 واستقبل 5)
4.
هونغ كونغ: دون رصيد من النقاط
ويشارك في كأس آسيا 2023، 24 منتخبا وزعت على 6 مجموعات.
ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وستكون هناك فرصة لأربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست للانضمام إلى المنتخبات الـ 16 المتأهلة.
المنتخب السوري يلتقط صورة جماعية قبل مباراة كرة القدم للمجموعة الثانية في كأس آسيا بين سوريا والهند في استاد البيت في الخور، قطر، الثلاثاء، 23 يناير، 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
مجتمع
سوريا تتأهل للدور الثاني من كأس آسيا لأول مرة في تاريخها
13:31 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:09 GMTСолдат стоит в тоннеле, вырытом, по словам израильской армии, боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 21 عسكريا في معارك بقطاع غزة13:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала