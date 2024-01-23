https://sputnikarabic.ae/20240123/سوريا-تتأهل-للدور-الثاني-من-كأس-آسيا-لأول-مرة-في-تاريخها-1085326694.html
سوريا تتأهل للدور الثاني من كأس آسيا لأول مرة في تاريخها
سوريا تتأهل للدور الثاني من كأس آسيا لأول مرة في تاريخها
تأهل المنتخب السوري، اليوم الثلاثاء، بعد فوزه على المنتخب الهندي، للدور الثاني من كأس آسيا لأول مرة في تاريخها. 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T13:31+0000
2024-01-23T13:31+0000
2024-01-23T13:43+0000
مجتمع
رياضة
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والتقت سوريا مع الهند، اليوم الثلاثاء على ملعب البيت في مدينة الخور القطرية ضمن منافسات المجموعة الثانية، وسجل اللاعب السوري عمر خريبين هدف التأهل للمنتخب السوري في مرمى الهند في الدقيقة 76.وكانت سوريا استهلت مشوارها في البطولة بتعادل سلبي مع أوزبكستان، قبل أن تخسر أمام استراليا 0-1 في الجولة الثانية.وإنطلقت بطولة كأس آسيا 2023، في 12 يناير/كانون الأول الحالي، بمواجهة منتخبي قطر ولبنان على أن تقام المباراة النهائية في 10 فبراير/شباط 2024 على ملعب لوسيل في قطر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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رياضة
سوريا تتأهل للدور الثاني من كأس آسيا لأول مرة في تاريخها
13:31 GMT 23.01.2024 (تم التحديث: 13:43 GMT 23.01.2024)
يتبع
تأهل المنتخب السوري، اليوم الثلاثاء، بعد فوزه على المنتخب الهندي، للدور الثاني من كأس آسيا لأول مرة في تاريخها.
والتقت سوريا مع الهند، اليوم الثلاثاء على ملعب البيت في مدينة الخور القطرية ضمن منافسات المجموعة الثانية، وسجل اللاعب السوري عمر خريبين هدف التأهل للمنتخب السوري في مرمى الهند في الدقيقة 76.
وكانت سوريا استهلت مشوارها في البطولة بتعادل سلبي مع أوزبكستان، قبل أن تخسر أمام استراليا 0-1 في الجولة الثانية.
وإنطلقت بطولة كأس آسيا 2023، في 12 يناير/كانون الأول الحالي، بمواجهة منتخبي قطر ولبنان على أن تقام المباراة النهائية في 10 فبراير/شباط 2024 على ملعب لوسيل في قطر.