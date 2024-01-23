https://sputnikarabic.ae/20240123/لافروف-الولايات-المتحدة-تعرقل-جميع-الجهود-لوقف-العنف-بين-الفلسطينيين-والإسرائيليين-1085346366.html
لافروف: الولايات المتحدة تعرقل جميع الجهود لوقف العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين
لافروف: الولايات المتحدة تعرقل جميع الجهود لوقف العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين
اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الولايات المتحدة بعرقلة جميع الجهود الرامية إلى وقف العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T22:16+0000
2024-01-23T22:16+0000
2024-01-23T22:16+0000
سيرغي لافروف
روسيا
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال لافروف، خلال جلسة لمجلس الأمن، "حتى الآن، فشل مجلسنا في تقديم استجابة تناسب هذا التحدي الخطير، والسبب معروف؛ إنه موقف الولايات المتحدة التي تعرقل جميع الجهود والمبادرات لوقف إراقة الدماء في الأراضي المحتلة".وأضاف وزير الخارجية الروسي، "بعد انتهاء المرحلة الحادة من الأزمة الحالية، وهو ما يجب تسهيله من خلال دعوة مجلس الأمن إلى وقف إطلاق النار، نقترح عقد مشاورات على المستوى الوزاري لتعزيز مواقف اللاعبين الأساسيين في المنطقة، ومن ثم بلورة خطوات عملية لتسهيل استعادة الوحدة الفلسطينية".وأشار لافروف إلى أنه سيكون مطلوبًا في مرحلة لاحقة عقد مؤتمر دولي للتسوية في الشرق الأوسط "غرضه إعلان قيام دولة فلسطينية، وصياغة التدابير اللازمة لضمان أمن إسرائيل بشكل موثوق وتطبيع علاقاتها مع الدول العربية، وجميع الدول الإسلامية بشكل عام".
https://sputnikarabic.ae/20240123/غوتيريش-يجب-الاعتراف-بحق-الشعب-الفلسطيني-في-إقامة-دولته--1085342643.html
غزة
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سيرغي لافروف, روسيا, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
سيرغي لافروف, روسيا, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
لافروف: الولايات المتحدة تعرقل جميع الجهود لوقف العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين
اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الولايات المتحدة بعرقلة جميع الجهود الرامية إلى وقف العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال لافروف، خلال جلسة لمجلس الأمن، "حتى الآن، فشل مجلسنا في تقديم استجابة تناسب هذا التحدي الخطير، والسبب معروف؛ إنه موقف الولايات المتحدة التي تعرقل جميع الجهود والمبادرات
لوقف إراقة الدماء في الأراضي المحتلة".
وأعرب لافروف عن قلق روسيا حيال تشكيك القيادة الإسرائيلية في مبدأ حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأضاف وزير الخارجية الروسي، "بعد انتهاء المرحلة الحادة من الأزمة الحالية، وهو ما يجب تسهيله من خلال دعوة مجلس الأمن إلى وقف إطلاق النار، نقترح عقد مشاورات على المستوى الوزاري لتعزيز مواقف اللاعبين الأساسيين في المنطقة، ومن ثم بلورة خطوات عملية لتسهيل استعادة الوحدة الفلسطينية".
وأشار لافروف إلى أنه سيكون مطلوبًا في مرحلة لاحقة عقد مؤتمر دولي للتسوية في الشرق الأوسط "غرضه إعلان قيام دولة فلسطينية، وصياغة التدابير اللازمة لضمان أمن إسرائيل بشكل موثوق وتطبيع علاقاتها مع الدول العربية، وجميع الدول الإسلامية بشكل عام".