https://sputnikarabic.ae/20240123/غوتيريش-يجب-الاعتراف-بحق-الشعب-الفلسطيني-في-إقامة-دولته--1085342643.html

غوتيريش: يجب الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

غوتيريش: يجب الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، ضرورة الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، والتصدي لأي رفض لحل الدولتين للصراع... 23.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-23T20:16+0000

2024-01-23T20:16+0000

2024-01-23T20:16+0000

العالم

منظمة الأمم المتحدة

أخبار فلسطين اليوم

اسرائيل

طوفان الأقصى

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/18/1084406098_0:0:1568:883_1920x0_80_0_0_dd36f1475a5c179107ac9330ddbb84f0.jpg

وقال غوتيريش، خلال جلسة لمجلس الأمن: "ينبغي الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته، وأي رفض لحل الدولتين من جانب أي طرف يجب أن يتم التصدي له بشكل قاطع".وأضاف أن "الرفض الواضح والمتكرر لحل الدولتين من أعلى مستويات الحكومة الإسرائيلية غير مقبول".وتابع: "هذا الرفض وهذا الإنكار لحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته سيطيل أمد هذا النزاع الذي أصبح خطرًا كبيرًا يهدد الأمن والسلم الدوليين".وأكد أن سكان غزة يواجهون دمارا على نطاق غير مسبوق، ويواجهون احتمالات متزايدة من الإصابة بالأمراض والأوبئة.يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، اليوم الثلاثاء، جلسة لإجراء مناقشة مفتوحة حول الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة الوضع في قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.

https://sputnikarabic.ae/20240123/مجلس-الأمن-يعقد-جلسة-لمناقشة-الوضع-في-الشرق-الأوسط---عاجل-1085341766.html

https://sputnikarabic.ae/20240123/لافروف-ونظيره-الفلسطيني-يؤكدان-ضرورة-إنهاء-الحرب-في-غزة-1085338620.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, طوفان الأقصى