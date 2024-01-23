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https://sputnikarabic.ae/20240123/لافروف-ونظيره-الفلسطيني-يؤكدان-ضرورة-إنهاء-الحرب-في-غزة-1085338620.html
لافروف ونظيره الفلسطيني يؤكدان ضرورة إنهاء الحرب في غزة
لافروف ونظيره الفلسطيني يؤكدان ضرورة إنهاء الحرب في غزة
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه مع نظيره الفلسطيني، رياض المالكي، أهمية "إنهاء إراقة الدماء في قطاع غزة بأسرع وقت واستئناف... 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T18:11+0000
2024-01-23T18:11+0000
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وجاء في منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "خلال اللقاء، نوقشت بالتفصيل القضايا المتعلقة بالتصعيد غير المسبوق للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وخاصة في قطاع غزة. وأهمية الإنهاء السريع لسفك الدماء واستئناف عملية التسوية في الشرق الأوسط بشكل عام على أساس قانوني دولي معترف به، ينص على إنشاء دولة فلسطين ضمن حدود عاصمتها في القدس الشرقية عام 1967".وتابع البيان: "تم التأكيد على التركيز المتبادل لمواصلة تطوير الحوار السياسي وتعزيز العلاقات الودية التقليدية بين روسيا والفلسطينيين".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.
https://sputnikarabic.ae/20240123/نتنياهو-المرحلة-الثالثة-من-الحرب-على-غزة-تستغرق-6-أشهر-1085336517.html
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روسيا, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

لافروف ونظيره الفلسطيني يؤكدان ضرورة إنهاء الحرب في غزة

18:11 GMT 23.01.2024
© AP Photo / Adel Hanaأنقاض مسجد ياسين الذي دمرته غارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة، يوم الإثنين 9 أكتوبر 2023
أنقاض مسجد ياسين الذي دمرته غارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة، يوم الإثنين 9 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Adel Hana
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه مع نظيره الفلسطيني، رياض المالكي، أهمية "إنهاء إراقة الدماء في قطاع غزة بأسرع وقت واستئناف التسوية في الشرق الأوسط".
وجاء في منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "خلال اللقاء، نوقشت بالتفصيل القضايا المتعلقة بالتصعيد غير المسبوق للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وخاصة في قطاع غزة. وأهمية الإنهاء السريع لسفك الدماء واستئناف عملية التسوية في الشرق الأوسط بشكل عام على أساس قانوني دولي معترف به، ينص على إنشاء دولة فلسطين ضمن حدود عاصمتها في القدس الشرقية عام 1967".
وأضاف البيان أن الوزيرين ناقشا الموضوعات الحالية المدرجة على جدول الأعمال الثنائي.
وتابع البيان: "تم التأكيد على التركيز المتبادل لمواصلة تطوير الحوار السياسي وتعزيز العلاقات الودية التقليدية بين روسيا والفلسطينيين".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع مع أعضاء من حكومته - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
نتنياهو: المرحلة الثالثة من الحرب على غزة تستغرق 6 أشهر
16:47 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.
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