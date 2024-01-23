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مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط... فيديو
مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط... فيديو
يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، اليوم الثلاثاء، جلسة لإجراء مناقشة مفتوحة حول الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة الوضع في قطاع غزة. 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T19:18+0000
2024-01-23T19:36+0000
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وسوف تركز المناقشات على إيجاد حلول للصراع الدائر بين إسرائيل وحماس، والذي دخل الآن شهره الرابع.ومن المقرر أن يناقش المشاركون أيضا الوضع في الشرق الأوسط بشكل عام والأزمة الإنسانية في غزة من بين قضايا أخرى.ومن المتوقع أن يحضر الجلسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شخصيا.وكان لافروف، قد صرح في وقت سابق اليوم، بأنه يجب على أمريكا وقف الأعمال العدائية والتوقف عن استخدام حق النقض ضد قرارات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.وقال لافروف في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، ردا على سؤال ما هي النصيحة التي يمكن أن يقدمها للرئيس الأمريكي لحل الأزمة في الشرق الأوسط: "أوقفوا الأعمال العدائية".وتابع: "لا تستخدموا حق النقض عندما يُقترح قرار لإعلان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. لقد استخدمتم حق النقض مرتين، ولا يوجد رد فعل من مجلس الأمن الدولي على مطالب وقف إطلاق النار".وأضاف لافروف أنه لا ينبغي للإدارة الحالية أن "تؤخر إنشاء الدولة الفلسطينية" وأن تنضم إلى جهود المشاركين الآخرين في العملية الدولية، دون محاولة "احتكار العملية".
https://sputnikarabic.ae/20240123/لافروف-ونظيره-الفلسطيني-يؤكدان-ضرورة-إنهاء-الحرب-في-غزة-1085338620.html
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منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط... فيديو

19:18 GMT 23.01.2024 (تم التحديث: 19:36 GMT 23.01.2024)
© Sputnik . RIA Novosti / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
© Sputnik . RIA Novosti
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يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، اليوم الثلاثاء، جلسة لإجراء مناقشة مفتوحة حول الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة الوضع في قطاع غزة.
وسوف تركز المناقشات على إيجاد حلول للصراع الدائر بين إسرائيل وحماس، والذي دخل الآن شهره الرابع.
ومن المقرر أن يناقش المشاركون أيضا الوضع في الشرق الأوسط بشكل عام والأزمة الإنسانية في غزة من بين قضايا أخرى.
ومن المتوقع أن يحضر الجلسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شخصيا.
وكان لافروف، قد صرح في وقت سابق اليوم، بأنه يجب على أمريكا وقف الأعمال العدائية والتوقف عن استخدام حق النقض ضد قرارات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.
وقال لافروف في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، ردا على سؤال ما هي النصيحة التي يمكن أن يقدمها للرئيس الأمريكي لحل الأزمة في الشرق الأوسط: "أوقفوا الأعمال العدائية".
وتابع: "لا تستخدموا حق النقض عندما يُقترح قرار لإعلان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. لقد استخدمتم حق النقض مرتين، ولا يوجد رد فعل من مجلس الأمن الدولي على مطالب وقف إطلاق النار".
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وأضاف لافروف أنه لا ينبغي للإدارة الحالية أن "تؤخر إنشاء الدولة الفلسطينية" وأن تنضم إلى جهود المشاركين الآخرين في العملية الدولية، دون محاولة "احتكار العملية".
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