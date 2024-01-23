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مقاتلات روسية تضرب مركز قيادة المجموعة العملياتية التكتيكية "ليمان"
Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240123/مقاتلات-روسية-تضرب-مركز-قيادة-المجموعة-العملياتية-التكتيكية-ليمان-1085320886.html
مقاتلات روسية تضرب مركز قيادة المجموعة العملياتية التكتيكية "ليمان"
مقاتلات روسية تضرب مركز قيادة المجموعة العملياتية التكتيكية "ليمان"
أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، قيام مقاتلات عملياتية روسية باستهداف وضرب مركز قيادة المجموعة العملياتية التكتيكية "ليمان" التابع للجيش الأوكراني. 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T11:01+0000
2024-01-23T11:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الجيش الروسي
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات قوات الجيش الروسي مركز قيادة المجموعة العملياتية التكتيكية للقوات المسلحة الأوكرانية "ليمان" والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 147 منطقة".وأشار البيان إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 568 طائرة، 265 طائرة هليكوبتر، 11089 طائرة مسيرة، 451 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 14743 دبابة ومركبة قتالية مدرعة، 1205 مركبة قتالية متعددة الأنظمة لإطلاق الصواريخ، 7830 مدفعاً ميدانياً، وأيضاً 17751 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240123/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-جماعية-على-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1085320344.html
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روسيا, الجيش الروسي
روسيا, الجيش الروسي

مقاتلات روسية تضرب مركز قيادة المجموعة العملياتية التكتيكية "ليمان"

11:01 GMT 23.01.2024 (تم التحديث: 11:16 GMT 23.01.2024)
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مقاتلة سو-57 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
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أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، قيام مقاتلات عملياتية روسية باستهداف وضرب مركز قيادة المجموعة العملياتية التكتيكية "ليمان" التابع للجيش الأوكراني.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات قوات الجيش الروسي مركز قيادة المجموعة العملياتية التكتيكية للقوات المسلحة الأوكرانية "ليمان" والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 147 منطقة".
وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 56 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق كوزيموفكا، نيركوفو، فيركنيكامينكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيلوغوروفكا، كليشيفكا، تيرني، ماريينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغروزوفوي في مقاطعة زابوروجيه، وفينوغرادنوي في مقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى صاروخ من طراز "هيمارس".
وأشار البيان إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 568 طائرة، 265 طائرة هليكوبتر، 11089 طائرة مسيرة، 451 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 14743 دبابة ومركبة قتالية مدرعة، 1205 مركبة قتالية متعددة الأنظمة لإطلاق الصواريخ، 7830 مدفعاً ميدانياً، وأيضاً 17751 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
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ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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