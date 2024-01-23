https://sputnikarabic.ae/20240123/ملك-البحرين-يهنئ-السيسي-بمناسبة-صب-خرسانة-المفاعل-النووي-الرابع-في-محطة-الضبعة--1085335553.html
ملك البحرين يهنئ السيسي بمناسبة صب خرسانة المفاعل النووي الرابع في محطة الضبعة
ملك البحرين يهنئ السيسي بمناسبة صب خرسانة المفاعل النووي الرابع في محطة الضبعة
بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T16:15+0000
2024-01-23T16:15+0000
2024-01-23T16:15+0000
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محطة الضبعة النووية
العالم العربي
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وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، كان ذلك بمناسبة تدشين عملية الصبة الخرسانية الأولى، التي ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية السلمية.وأشاد بما تشهده مصر من نهضة تنموية رائدة ومشاريع حيوية وتطور حضاري كبير، وما حققته من إنجازات نوعية في كل الميادين.كما أعرب العاهل البحريني عن اعتزاز المملكة بالروابط الأخوية الوثيقة والراسخة بجمهورية مصر العربية، متمنيا تحقيق كل ما فيه الخير والازدهار لشعب مصر.وصباح اليوم، شارك الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية.ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضا حكوميا ميسّرا للقاهرة.وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.وحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تشيد شركة "روساتوم" الروسية محطة "الضبعة" بأفضل التقنيات وأعلى معايير الأمان والسلامة العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20240123/بوتين-والسيسي-يحضران-مراسم-صب-خرسانة-المفاعل-الرابع-في-محطة-الضبعة-النووية-1085320416.html
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البحرين, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, محطة الضبعة النووية, العالم العربي, الأخبار
البحرين, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, محطة الضبعة النووية, العالم العربي, الأخبار
ملك البحرين يهنئ السيسي بمناسبة صب خرسانة المفاعل النووي الرابع في محطة الضبعة
بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، كان ذلك بمناسبة تدشين عملية الصبة الخرسانية الأولى، التي ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة
للطاقة النووية السلمية.
وفي رسالة التهنئة، أثنى ملك البحرين على هذا الإنجاز الكبير والمشروع الحيوي وأهميته في دخول مصر عصر الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وأشاد بما تشهده مصر من نهضة تنموية رائدة ومشاريع حيوية وتطور حضاري كبير، وما حققته من إنجازات نوعية في كل الميادين.
كما أعرب العاهل البحريني عن اعتزاز المملكة بالروابط الأخوية الوثيقة والراسخة بجمهورية مصر العربية، متمنيا تحقيق كل ما فيه الخير والازدهار لشعب مصر.
وصباح اليوم، شارك الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع
في محطة الضبعة النووية.
ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضا حكوميا ميسّرا للقاهرة.
وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
وحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تشيد شركة "روساتوم" الروسية
محطة "الضبعة" بأفضل التقنيات وأعلى معايير الأمان والسلامة العالمية.