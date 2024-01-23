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https://sputnikarabic.ae/20240123/نائب-رئيس-محطات-الطاقة-النووية-المصرية-السابق-لـسبوتنيك-روسيا-تفي-بتعهداتها-في-الضبعة-رغم-الضغوط-1085323029.html
نائب رئيس محطات الطاقة النووية المصرية السابق لـ"سبوتنيك": روسيا تفي بتعهداتها في الضبعة رغم الضغوط
نائب رئيس محطات الطاقة النووية المصرية السابق لـ"سبوتنيك": روسيا تفي بتعهداتها في الضبعة رغم الضغوط
قال نائب رئيس محطات الطاقة النووية المصرية السابق، علي عبد النبي، إن القيادة الروسية تفي بتعهداتها تجاه مصر في مشروع الضبعة النووية والاتفاقيات الأخرى كافة... 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T12:46+0000
2024-01-23T12:46+0000
روسيا
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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الفترة الزمنية ما بين توقيع العقد في عام 2017، وصب الخرسانة في 2023 للمحطة الرابعة، هي فترة قياسية تؤكد التزام الجانب الروسي في معدلات التنفيذ التي تسبق المعدلات العالمية.وتوقع المسؤول السابق أن يدخل المفاعل الأول للخدمة قبل العام المتفق عليه 2028.ولفت إلى أنه رغم الضغوط التي يفرضها الغرب على روسيا، فإنها تفي بتعهداتها والتزاماتها تجاه مصر ودول المنطقة، مشيرًا إلى أن تنفيذ الصبة الخرسانية يعني أن المحطة في طور التنفيذ السريع.ووفق المسؤول المصري السابق، فإن كل مفاعل ينتج نحو 1200 ميغاوات، لافتًا إلى أن ما يحدث إضافة قوية لمصر، وأضخم مشروع في تاريخ مصر.وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة "الضبعة" النووية.ومن جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن العمل في محطة الضبعة للطاقة النووية يسير بوتيرة أسرع من المخطط له، ويمثل صفحة أخرى من التعاون بين مصر وروسيا.
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روسيا, أخبار مصر الآن, حصري, محطة الضبعة النووية
روسيا, أخبار مصر الآن, حصري, محطة الضبعة النووية

نائب رئيس محطات الطاقة النووية المصرية السابق لـ"سبوتنيك": روسيا تفي بتعهداتها في الضبعة رغم الضغوط

12:46 GMT 23.01.2024
© Sputnikصب خرسانة المفاعل الرابع في محطة "الضبعة" النووية بمصر
صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية بمصر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
© Sputnik
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حصري
قال نائب رئيس محطات الطاقة النووية المصرية السابق، علي عبد النبي، إن القيادة الروسية تفي بتعهداتها تجاه مصر في مشروع الضبعة النووية والاتفاقيات الأخرى كافة بمعدلات أسرع من المتفق عليها.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الفترة الزمنية ما بين توقيع العقد في عام 2017، وصب الخرسانة في 2023 للمحطة الرابعة، هي فترة قياسية تؤكد التزام الجانب الروسي في معدلات التنفيذ التي تسبق المعدلات العالمية.

ولفت إلى أن الصبة الخرسانية بين الوحدة والأخرى تحتاج لنحو عام وفقًا للمعدل الزمني المعمول به، لكن الالتزام الروسي ساهم في اختصار التوقيت، حيث جرت العمليات بشكل سريع بمعدل نحو 6 أشهر بين الصبة والأخرى.

وتوقع المسؤول السابق أن يدخل المفاعل الأول للخدمة قبل العام المتفق عليه 2028.
ولفت إلى أنه رغم الضغوط التي يفرضها الغرب على روسيا، فإنها تفي بتعهداتها والتزاماتها تجاه مصر ودول المنطقة، مشيرًا إلى أن تنفيذ الصبة الخرسانية يعني أن المحطة في طور التنفيذ السريع.
ووفق المسؤول المصري السابق، فإن كل مفاعل ينتج نحو 1200 ميغاوات، لافتًا إلى أن ما يحدث إضافة قوية لمصر، وأضخم مشروع في تاريخ مصر.
وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة "الضبعة" النووية.
ومن جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن العمل في محطة الضبعة للطاقة النووية يسير بوتيرة أسرع من المخطط له، ويمثل صفحة أخرى من التعاون بين مصر وروسيا.
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