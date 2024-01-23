https://sputnikarabic.ae/20240123/هجوم-صاروخي-يستهدف-الجيش-الأمريكي-في-حقل-كونيكو-للغاز-شرقي-سوريا--عاجل-1085345867.html
هجوم صاروخي يستهدف الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز شرقي سوريا -عاجل
هجوم صاروخي يستهدف الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز شرقي سوريا -عاجل
أفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، اليوم الثلاثاء، بأن رشقة صاروخية جديدة استهدفت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل ومعمل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي، حيث يعد... 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T21:56+0000
2024-01-23T21:56+0000
2024-01-23T21:56+0000
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وتابع المراسل، أن الهجوم الجديد استهدف قاعدة حقل كونيكو بـ 3 صواريخ بشكل مباشر، ليل الثلاثاء/الأربعاء، وهو الهجوم رقم 31 الذي تتعرض له القاعدة المذكورة خلال الثلاثة أشهر الماضية.وأوضح المراسل أن تحليقا مكثفا للطائرات الحربية الأمريكية تشهده أجواء مناطق شرق وشمال دير الزور وشريط نهر الفرات الفاصل بين مناطق "قسد" ومناطق الجيش العربي السوري بعد حدوث الهجوم، حيث حاولت المضادات الجوية داخل القاعدة التصدي للهجوم.وفي السياق، هبطت طائرة شحن أمريكية تحمل على متنها معدات عسكرية ولوجستية، برفقة طائرة حربية في قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.وقال مراسل "سبوتنيك"، إن هذه الطائرة تعتبر الطائرة هي الثانية التي وصلت إلى قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي في شمال شرق سوريا، خلال اليوم الثلاثاء، حيث هبطت طائرة شحن أمريكية قادمة من داخل الأراضي العراقية، محملة بمعدات عسكرية وذخائر، في قاعدة خراب الجير التي تتمركز ضمنها قوات "التحالف الدولي" في ريف رميلان شمالي محافظة الحسكة.وتستمر التعزيزات البرية والجوية بالوصول إلى قواعد التحالف في شمال سوريا لتحصين القواعد بعد تزايد الاستهدافات التي تتعرض لها في إطار حملة الانتقام لغزة التي تتبناها "المقاومة الإسلامية في العراق وسوريا".
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الجيش الأمريكي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الجيش الأمريكي
هجوم صاروخي يستهدف الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز شرقي سوريا -عاجل
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، اليوم الثلاثاء، بأن رشقة صاروخية جديدة استهدفت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل ومعمل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي، حيث يعد الهجوم الخامس على القاعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وتابع المراسل، أن الهجوم الجديد استهدف قاعدة حقل كونيكو بـ 3 صواريخ بشكل مباشر، ليل الثلاثاء/الأربعاء، وهو الهجوم رقم 31 الذي تتعرض له القاعدة المذكورة خلال الثلاثة أشهر الماضية.
وأوضح المراسل أن تحليقا مكثفا للطائرات الحربية الأمريكية تشهده أجواء مناطق شرق وشمال دير الزور وشريط نهر الفرات الفاصل بين مناطق "قسد" ومناطق الجيش العربي السوري بعد حدوث الهجوم، حيث حاولت المضادات الجوية داخل القاعدة التصدي للهجوم.
وفي السياق، هبطت طائرة شحن أمريكية تحمل على متنها معدات عسكرية ولوجستية، برفقة طائرة حربية في قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.
وقال مراسل "سبوتنيك"، إن هذه الطائرة تعتبر الطائرة هي الثانية التي وصلت إلى قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي في شمال شرق سوريا، خلال اليوم الثلاثاء، حيث هبطت طائرة شحن أمريكية قادمة من داخل الأراضي العراقية، محملة بمعدات عسكرية وذخائر، في قاعدة خراب الجير التي تتمركز ضمنها قوات "التحالف الدولي" في ريف رميلان شمالي محافظة الحسكة.
وتستمر التعزيزات البرية والجوية بالوصول إلى قواعد التحالف في شمال سوريا لتحصين القواعد بعد تزايد الاستهدافات التي تتعرض لها في إطار حملة الانتقام لغزة التي تتبناها "المقاومة الإسلامية في العراق وسوريا".