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https://sputnikarabic.ae/20240123/وكيل-الطاقة-بالبرلمان-المصري-لـ-سبوتنيك-مصر-ستجني-ثمار-المشروع-النووي-في-رؤيتها-لعام-2030-1085325089.html
وكيل "الطاقة" بالبرلمان المصري لـ "سبوتنيك": مصر ستجني ثمار المشروع النووي في رؤيتها لعام 2030
وكيل "الطاقة" بالبرلمان المصري لـ "سبوتنيك": مصر ستجني ثمار المشروع النووي في رؤيتها لعام 2030
قال الدكتور محمد جنيدي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب المصري، إن افتتاح الرئيسين المصري والروسي مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة... 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T13:06+0000
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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن مراسم صب خرسانة المفاعل، تؤكد أن الأمور التي كانت بعيدة في مشروع الضبعة النووي بدأت في التحقق على أرض الواقع، وهناك تقدم في المشاريع المتعلقة بمشروع الضبعة.وقال إن كافة المؤشرات تؤكد بأن تشغيل أول المفاعلات النووية ضمن مشروع الضبعة النووي سيكون في عام 2028، آملا أن تجني مصر ثمار هذا المشروع المهم والضخم.وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة "الضبعة" النووية.وقع البلدان اتفاقا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم في ديسمبر/كانون الأول 2017، دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ، حينما كان الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة.وأوضح أليكسي ليخاتشوف مدير عام شركة روساتوم الروسية التي تتولى تشييد المحطة أن دورة عمل المحطة النووية تقترب من 100 عام.وتضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل (3+) العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
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حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, محطة الضبعة النووية, روساتوم
حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, محطة الضبعة النووية, روساتوم

وكيل "الطاقة" بالبرلمان المصري لـ "سبوتنيك": مصر ستجني ثمار المشروع النووي في رؤيتها لعام 2030

13:06 GMT 23.01.2024
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصورمحطة الضبعة النووية في مصر
محطة الضبعة النووية في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
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قال الدكتور محمد جنيدي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب المصري، إن افتتاح الرئيسين المصري والروسي مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية، خطوة مهمة نحو تحقيق حلم مصر النووي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن مراسم صب خرسانة المفاعل، تؤكد أن الأمور التي كانت بعيدة في مشروع الضبعة النووي بدأت في التحقق على أرض الواقع، وهناك تقدم في المشاريع المتعلقة بمشروع الضبعة.
وأكد أن مصر ستجني ثمار المشروع النووي، والذي يأتي كخطوة ضمن رؤية 2030، مؤكدًا أن المشروع يسير في طريقه الصحيح طبقا للبرنامج الزمني المنوط تنفيذه.
وقال إن كافة المؤشرات تؤكد بأن تشغيل أول المفاعلات النووية ضمن مشروع الضبعة النووي سيكون في عام 2028، آملا أن تجني مصر ثمار هذا المشروع المهم والضخم.

وثمّن البرلماني المصري التعاون مع روسيا في بناء محطة الضبعة النووية، مشيدًا بالتعاون البناء المبني على النفع المتبادل بين مصر والعديد من الدول، كأحد أوجه الدبلوماسية المصرية وقوتها وثقلها في المنطقة.

وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة "الضبعة" النووية.
وقع البلدان اتفاقا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم في ديسمبر/كانون الأول 2017، دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ، حينما كان الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة.
وأوضح أليكسي ليخاتشوف مدير عام شركة روساتوم الروسية التي تتولى تشييد المحطة أن دورة عمل المحطة النووية تقترب من 100 عام.
وتضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل (3+) العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
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