https://sputnikarabic.ae/20240124/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-إصابة-سفينة-حربية-أمريكية-وإجبار-سفينتين-أخريين-على-التراجع-1085384963.html

"أنصار الله" اليمنية تعلن إصابة سفينة حربية أمريكية وإجبار سفينتين أخريين على التراجع

"أنصار الله" اليمنية تعلن إصابة سفينة حربية أمريكية وإجبار سفينتين أخريين على التراجع

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، أمس الأربعاء، إصابة سفينة حربية أمريكية خلال اشتباك قوات الجماعة مع مدمرات وسفن أمريكية في خليج عدن وباب المندب... 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T21:35+0000

2024-01-24T21:35+0000

2024-01-24T21:35+0000

أنصار الله

غزة

قطاع غزة

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري عبر منصة "إكس": "تم اليوم الاشتباك مع عدد من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن، وباب المندب أثناء قيام تلك السفن بتقديم الحماية لسفينتين تجاريتين أمريكيتين".وأضاف: "كان من نتائج عملية الاشتباك إصابة سفينة حربية أمريكية إصابة مباشرة، وإجبار السفينتين التجاريتين الأمريكيتين على التراجع والعودة، ووصول عدد من صواريخنا الباليستية إلى أهدافها رغم محاولة السفن الحربية اعتراضها".وأوضح العميد سريع، أن "القوات المسلحة اليمنية استخدمت في عملية الاشتباك التي استمرت لأكثر من ساعتين عدداً من الصواريخ الباليستية".وأكد "الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".كما أكد المتحدث العسكري، "اتخاذ القوات المسلحة اليمنية كافة الإجراءات العسكرية اللازمة ضمن حق الدفاع المشروع، في استهداف كافة الأهداف المعادية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي".وبوقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط، ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن أطلقتها جماعة "أنصار الله" كانت تستهدف سفينة حاويات أمريكية اسمها (ميرسك ديترويت) والتي ترفع العلم الأمريكي أثناء عبور خليج عدن، مشيرة إلى الاشتباك مع صاروخين وإسقاطهما بواسطة السفينة العسكرية غرايفلي، في حين سقط صاروخ ثالث في البحر.فيما نقلت وسائل إعلام عن شركة الشحن البحري "ميرسك"، إن سفينتين ترفعان العلم الأمريكي ابتعدتا عن مضيق باب المندب بعد انفجارات قريبة، مشيرة إلى أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية مصاحبة للسفينتين اعترضت مقذوفات بعد رؤية الانفجارات.وفجر اليوم، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إنها دمرت بضربات صاروخين مضادين للسفن تابعين لـ "أنصارالله" كانا جاهزين للانطلاق من مناطق سيطرة الجماعة لاستهداف جنوب البحر الأحمر، معتبرةً أن "الإجراء سيحمي حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أمانًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية".يأتي هذا بعد أيام من إعلان "أنصار الله"، يوم الاثنين الماضي، مهاجمة سفينة عسكرية أمريكية تحمل اسم "أوشن جاز" في خليج عدن، في استهداف هو الثالث لسفينة أمريكية، حيث سبق أن أعلنت الجماعة، يوم الجمعة الماضي، قصف السفينة الأمريكية "كيم رينجر" في خليج عدن، بعد 24 ساعة من تبنيها هجوماً مماثلاً طال سفينة "جينكو بيكاردي" الأمريكية، رداً على الضربات التي بدأت أميركا وبريطانيا، يوم الجمعة قبل الماضي، تنفيذها على مناطق سيطرة الجماعة على خلفية هجمات الأخيرة على السفن.وفي 12 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأت أمريكا وبريطانيا، هجوماً واسعاً على مواقع لجماعة "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، رداً على هجماتها في البحرين الأحمر والعربي التي تقول الجماعة إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها.وحينها أعلنت "أنصار الله"، مقتل 5 من أفرادها وإصابة 6 آخرين إثر 73 غارة جوية شنتها أمريكا وبريطانيا على صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، طالت مطارات ومعسكرات للجماعة، حسب ما أفادت مصادر لوكالة "سبوتنيك".ومنذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 16 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014م، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015م، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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