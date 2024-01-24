https://sputnikarabic.ae/20240124/الأمن-القومي-العراقي-استهداف-مقرات-الحشد-الشعبي-اعتداء-صارخ-على-السيادة-ولا-يساعد-على-التهدئة-1085348286.html

الأمن القومي العراقي: استهداف مقرات الحشد الشعبي اعتداء صارخ على السيادة ولا يساعد على التهدئة

الأمن القومي العراقي: استهداف مقرات الحشد الشعبي اعتداء صارخ على السيادة ولا يساعد على التهدئة

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، أن "استهداف مقرات الحشد الشعبي في القائم وجرف الصخر هو اعتداء وانتهاك صارخ للسيادة العراقية". 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T06:33+0000

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وقال الأعرجي، عبر حسابه على منصة إكس، إن هذا الاستهداف لا يساعد على التهدئة"، داعيا الجانب الأمريكي الضغط لإيقاف استمرار العدوان على غزة بدلا من استهداف وقصف مقرات مؤسسة وطنية عراقية.وأفاد مصدر أمني عراقي، في وقت سابق اليوم، بمقتل عنصرين في قوات الحشد الشعبي العراقي وإصابة 3 آخرين إثر قصف جوي أمريكي استهدف مقارا للحشد في محافظتي بابل والأنبار.وفجر اليوم، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية على 3 أهداف لحركة "كتائب حزب الله" في العراق. مشيرًا إلى أن الضربات جاءت ردًا على الاستهدافات التي تشنها الحركة ضد قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.وقال أوستن في بيان له: "بتوجيه من الرئيس (الأمريكي) جو بايدن، نفذت القوات الأمريكية ضربات ضرورية ومتناسبة ضد ثلاث منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات أخرى مرتبطة بإيران في العراق".وأضاف أن الضربات "كانت ردًا مباشرًا على سلسلة من الهجمات المتصاعدة على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا من قبل الميليشيات التي ترعاها إيران"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد في الشرق الأوسط، لكنها مستعدة لمواصلة العمل لحماية القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة". يأتي ذلك بعد أيام من إعلان "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة "عين الأسد" بالصواريخ. وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "للمقاومة الفلسطينية".

https://sputnikarabic.ae/20240123/أمريكا-تعلن-شن-ضربات-على-3-منشآت-لـ-كتائب-حزب-الله-العراقي-1085346506.html

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