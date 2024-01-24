https://sputnikarabic.ae/20240124/بايدن-يشعر-بالقلق-من-اقتراب-ترامب-من-بوابة-البيت-الأبيض-1085354286.html
بايدن يشعر بالقلق من اقتراب ترامب من بوابة "البيت الأبيض"
بايدن يشعر بالقلق من اقتراب ترامب من بوابة "البيت الأبيض"
تشير التقارير الأخيرة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد بدأ بالفعل يشعر بالقلق على خلفية تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عدد من الولايات على منافسية... 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T08:39+0000
2024-01-24T08:39+0000
2024-01-24T08:39+0000
العالم
البيت الأبيض
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/0e/1047502297_0:65:3413:1985_1920x0_80_0_0_facb6a86b2ed56c00ab733cf127c4daa.jpg
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعليقا على نتائج الانتخابات التمهيدية الأمريكية في نيو هامبشاير، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيصبح المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري.ووفقا لتوقعات الوكالة الأمريكية، فإن ترامب يفوز في الانتخابات التمهيدية الرئاسية الأمريكية في نيو هامبشاير بحوالي 55% من الأصوات.وجاء التصويت وسط منافسة متوترة بين المنافسين الجمهوريين الرئيسيين للرئيس السابق دونالد ترامب والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي.ونتيجة لذلك، اعترفت هيلي بالهزيمة وهنأت ترامب بفوزه حتى في مرحلة فرز الأصوات.ترامب لحاكم فلوريدا: معا سنهزم بايدن أكثر الرؤساء فسادا في تاريخ أمريكاويتنافس دونالد ترامب ونيكي هالي على ترشيح الحزب الجمهوري. كما أعلن الزعيم الأميركي الحالي جو بايدن، أنه ينوي إعادة انتخابه عن الحزب الديمقراطي.
https://sputnikarabic.ae/20240122/ترامب-لحاكم-فلوريدا-معا-سنهزم-بايدن-أكثر-الرؤساء-فسادا-في-تاريخ-أمريكا-1085260993.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/0e/1047502297_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3694ff60da18cc9edf218323188d353.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, البيت الأبيض
بايدن يشعر بالقلق من اقتراب ترامب من بوابة "البيت الأبيض"
تشير التقارير الأخيرة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد بدأ بالفعل يشعر بالقلق على خلفية تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عدد من الولايات على منافسية في الحزب الجمهوري.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعليقا على نتائج الانتخابات التمهيدية الأمريكية في نيو هامبشاير، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيصبح المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري.
ونقلت صحيفة "بوليتيكو" تصريحات بايدن التي أشار فيها إلى أنه "من الواضح الآن أن دونالد ترامب سيكون المرشح الجمهوري".
ووفقا لتوقعات الوكالة الأمريكية، فإن ترامب يفوز في الانتخابات التمهيدية الرئاسية الأمريكية في نيو هامبشاير بحوالي 55% من الأصوات.
وأجرت ولاية نيو هامبشاير الأمريكية، أمس الثلاثاء، الانتخابات التمهيدية للترشح للرئاسة لعام 2024.
وجاء التصويت وسط منافسة متوترة بين المنافسين الجمهوريين الرئيسيين للرئيس السابق دونالد ترامب والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي.
ونتيجة لذلك، اعترفت هيلي بالهزيمة وهنأت ترامب بفوزه حتى في مرحلة فرز الأصوات.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ شباط 2024.
ويتنافس دونالد ترامب ونيكي هالي على ترشيح الحزب الجمهوري. كما أعلن الزعيم الأميركي الحالي جو بايدن، أنه ينوي إعادة انتخابه عن الحزب الديمقراطي.