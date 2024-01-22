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https://sputnikarabic.ae/20240122/ترامب-لحاكم-فلوريدا-معا-سنهزم-بايدن-أكثر-الرؤساء-فسادا-في-تاريخ-أمريكا-1085260993.html
ترامب لحاكم فلوريدا: معا سنهزم بايدن أكثر الرؤساء فسادا في تاريخ أمريكا
ترامب لحاكم فلوريدا: معا سنهزم بايدن أكثر الرؤساء فسادا في تاريخ أمريكا
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الأحد، إنه "يشرّفه للغاية" الحصول على تأييد حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، بعد أن أعلن تعليق حملته الرئاسية. 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T06:56+0000
2024-01-22T06:56+0000
دونالد ترامب
جو بايدن
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب، في تصريحات لقناة أمريكية: "إنه لشرف عظيم... أتطلع إلى العمل معه للتغلب على جو بايدن، وهو الرئيس الأسوأ والأكثر فسادًا في تاريخ بلادنا".وأعلن حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها الولايات المتحدة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.ونشر ديسانتيس مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس"، معلنًا تعليق حملته للانتخابات الرئاسية، وأكد أنه يريد إعطاء فرصة أخرى للرئيس السابق دونالد ترامب، واعتبر أن الأخير يتفوق على الرئيس الحالي جو بايدن.وقال حاكم فلوريدا: "إذا كان هناك أي شيء يمكنني فعله للوصول إلى نتيجة مختلفة، أن أقوم بالمزيد من الجولات الانتخابية، أو أن أجري المزيد من المقابلات، كنت لأفعل ذلك، ولكن لا يمكنني أن أطلب من مؤيدينا أن يتطوعوا بوقتهم، وأن يتبرعوا بمواردهم، إذا لم يكن لدي مسار واضح للفوز، ولهذا، أنا أعلن اليوم تعليق حملتي الانتخابية".وأضاف: "من الواضح أن أغلبية المصوتين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ترغب في منح دونالد ترامب فرصة أخرى، ورغم أن لدي خلافات مع ترامب، إلا أن ترامب يتفوق على (الرئيس) الحالي جو بايدن. وهذا واضح".واستبعد ديسانتيس إمكانية فوزه في الانتخابات، ولذلك قال إنه لا يمكن أن يطلب من أنصاره مزيدًا من الوقت والموارد.وجاء قرار ديسانتيس بالانسحاب قبل يومين من الانتخابات التمهيدية التالية المقرر إجراؤها في ولاية نيو هامبشاير.وقبل يومين، أعلن السيناتور الأمريكي تيم سكوت، الذي انسحب من السباق الرئاسي، تأييده لدونالد ترامب، في مسعى الرئيس السابق نيل ترشيح الحزب الجمهوري له للفوز بولاية جديدة في البيت الأبيض.ومن شأن إعلان سكوت وديسانتيس تأييد ترامب أن يعزز مساعي الرئيس السابق بشكل أكبر، أمام خصمه السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.وفيما تستمر الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة، حتى 8 يونيو/ حزيران 2024، فمن المقرر أن يعلن الحزبان الديمقراطي والجمهوري، في يوليو/ تموز، عن مرشحيهما الرسميين للانتخابات الرئاسية التي ستجري، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن. ووفقًا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في انتخابات 2024.
https://sputnikarabic.ae/20240121/ديسانتيس-ينسحب-من-الترشح-للرئاسة-الأمريكية-لعام-2024-ويعلن-تأييده-ترامب-1085258943.html
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دونالد ترامب, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب لحاكم فلوريدا: معا سنهزم بايدن أكثر الرؤساء فسادا في تاريخ أمريكا

06:56 GMT 22.01.2024
© AFP 2023 / ED JONESالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
© AFP 2023 / ED JONES
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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الأحد، إنه "يشرّفه للغاية" الحصول على تأييد حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، بعد أن أعلن تعليق حملته الرئاسية.
وقال ترامب، في تصريحات لقناة أمريكية: "إنه لشرف عظيم... أتطلع إلى العمل معه للتغلب على جو بايدن، وهو الرئيس الأسوأ والأكثر فسادًا في تاريخ بلادنا".
وأعلن حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها الولايات المتحدة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
ونشر ديسانتيس مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس"، معلنًا تعليق حملته للانتخابات الرئاسية، وأكد أنه يريد إعطاء فرصة أخرى للرئيس السابق دونالد ترامب، واعتبر أن الأخير يتفوق على الرئيس الحالي جو بايدن.
وقال حاكم فلوريدا: "إذا كان هناك أي شيء يمكنني فعله للوصول إلى نتيجة مختلفة، أن أقوم بالمزيد من الجولات الانتخابية، أو أن أجري المزيد من المقابلات، كنت لأفعل ذلك، ولكن لا يمكنني أن أطلب من مؤيدينا أن يتطوعوا بوقتهم، وأن يتبرعوا بمواردهم، إذا لم يكن لدي مسار واضح للفوز، ولهذا، أنا أعلن اليوم تعليق حملتي الانتخابية".
وأضاف: "من الواضح أن أغلبية المصوتين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ترغب في منح دونالد ترامب فرصة أخرى، ورغم أن لدي خلافات مع ترامب، إلا أن ترامب يتفوق على (الرئيس) الحالي جو بايدن. وهذا واضح".
المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس 24 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
ديسانتيس ينسحب من الترشح للرئاسة الأمريكية لعام 2024 ويعلن تأييده لترامب
أمس, 23:00 GMT
واستبعد ديسانتيس إمكانية فوزه في الانتخابات، ولذلك قال إنه لا يمكن أن يطلب من أنصاره مزيدًا من الوقت والموارد.
وجاء قرار ديسانتيس بالانسحاب قبل يومين من الانتخابات التمهيدية التالية المقرر إجراؤها في ولاية نيو هامبشاير.
وقبل يومين، أعلن السيناتور الأمريكي تيم سكوت، الذي انسحب من السباق الرئاسي، تأييده لدونالد ترامب، في مسعى الرئيس السابق نيل ترشيح الحزب الجمهوري له للفوز بولاية جديدة في البيت الأبيض.
ومن شأن إعلان سكوت وديسانتيس تأييد ترامب أن يعزز مساعي الرئيس السابق بشكل أكبر، أمام خصمه السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.
وفيما تستمر الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة، حتى 8 يونيو/ حزيران 2024، فمن المقرر أن يعلن الحزبان الديمقراطي والجمهوري، في يوليو/ تموز، عن مرشحيهما الرسميين للانتخابات الرئاسية التي ستجري، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن. ووفقًا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في انتخابات 2024.
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