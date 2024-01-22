https://sputnikarabic.ae/20240122/ترامب-لحاكم-فلوريدا-معا-سنهزم-بايدن-أكثر-الرؤساء-فسادا-في-تاريخ-أمريكا-1085260993.html

ترامب لحاكم فلوريدا: معا سنهزم بايدن أكثر الرؤساء فسادا في تاريخ أمريكا

ترامب لحاكم فلوريدا: معا سنهزم بايدن أكثر الرؤساء فسادا في تاريخ أمريكا

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الأحد، إنه "يشرّفه للغاية" الحصول على تأييد حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، بعد أن أعلن تعليق حملته الرئاسية. 22.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-22T06:56+0000

2024-01-22T06:56+0000

2024-01-22T06:56+0000

دونالد ترامب

جو بايدن

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/19/1078467200_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_4495ff596105699c43ce6fa059beceba.jpg

وقال ترامب، في تصريحات لقناة أمريكية: "إنه لشرف عظيم... أتطلع إلى العمل معه للتغلب على جو بايدن، وهو الرئيس الأسوأ والأكثر فسادًا في تاريخ بلادنا".وأعلن حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها الولايات المتحدة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.ونشر ديسانتيس مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس"، معلنًا تعليق حملته للانتخابات الرئاسية، وأكد أنه يريد إعطاء فرصة أخرى للرئيس السابق دونالد ترامب، واعتبر أن الأخير يتفوق على الرئيس الحالي جو بايدن.وقال حاكم فلوريدا: "إذا كان هناك أي شيء يمكنني فعله للوصول إلى نتيجة مختلفة، أن أقوم بالمزيد من الجولات الانتخابية، أو أن أجري المزيد من المقابلات، كنت لأفعل ذلك، ولكن لا يمكنني أن أطلب من مؤيدينا أن يتطوعوا بوقتهم، وأن يتبرعوا بمواردهم، إذا لم يكن لدي مسار واضح للفوز، ولهذا، أنا أعلن اليوم تعليق حملتي الانتخابية".وأضاف: "من الواضح أن أغلبية المصوتين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ترغب في منح دونالد ترامب فرصة أخرى، ورغم أن لدي خلافات مع ترامب، إلا أن ترامب يتفوق على (الرئيس) الحالي جو بايدن. وهذا واضح".واستبعد ديسانتيس إمكانية فوزه في الانتخابات، ولذلك قال إنه لا يمكن أن يطلب من أنصاره مزيدًا من الوقت والموارد.وجاء قرار ديسانتيس بالانسحاب قبل يومين من الانتخابات التمهيدية التالية المقرر إجراؤها في ولاية نيو هامبشاير.وقبل يومين، أعلن السيناتور الأمريكي تيم سكوت، الذي انسحب من السباق الرئاسي، تأييده لدونالد ترامب، في مسعى الرئيس السابق نيل ترشيح الحزب الجمهوري له للفوز بولاية جديدة في البيت الأبيض.ومن شأن إعلان سكوت وديسانتيس تأييد ترامب أن يعزز مساعي الرئيس السابق بشكل أكبر، أمام خصمه السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.وفيما تستمر الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة، حتى 8 يونيو/ حزيران 2024، فمن المقرر أن يعلن الحزبان الديمقراطي والجمهوري، في يوليو/ تموز، عن مرشحيهما الرسميين للانتخابات الرئاسية التي ستجري، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن. ووفقًا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في انتخابات 2024.

https://sputnikarabic.ae/20240121/ديسانتيس-ينسحب-من-الترشح-للرئاسة-الأمريكية-لعام-2024-ويعلن-تأييده-ترامب-1085258943.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية