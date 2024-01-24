https://sputnikarabic.ae/20240124/برلين-لا-تستطيع-ألمانيا-تقديم-المزيد-من-المساعدات-المالية-لأوكرانيا--1085354998.html

برلين: لا تستطيع ألمانيا تقديم المزيد من المساعدات المالية لأوكرانيا

برلين: لا تستطيع ألمانيا تقديم المزيد من المساعدات المالية لأوكرانيا

صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، أن ألمانيا لن تكون قادرة على مساعدة أوكرانيا بمفردها. 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T08:48+0000

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وقال في فعالية للجنة الشرقية للاقتصاد الألماني: "في نهاية المطاف، لا يمكن أن تقوم ألمانيا بالمزيد من الجهود المالية حتى يتمكن الآخرون من الاستمرار في بذل جهد أقل".وفي قمة عقدت في بروكسل في منتصف ديسمبر/كانون الأول، استخدمت المجر حق النقض ضد زيادة في ميزانية الاتحاد الأوروبي المتعددة السنوات للفترة 2024-2027، بما في ذلك 50 مليار يورو في شكل مساعدات مالية كلية لكييف.وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل للصحفيين بعد القمة إنه يتوقع أن يتمكن زعماء الاتحاد الأوروبي من الموافقة بالإجماع على المساعدة المالية لأوكرانيا في بداية عام 2024.وفي وقت لاحق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية الأوروبية تعد خيارات بديلة لتقديم المساعدة المالية لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي في حالة فشل المفاوضات بشأن تخصيص هذه الأموال من ميزانية عموم أوروبا.

https://sputnikarabic.ae/20240115/مصادر-تتحدث-عن-استعداد-ألمانيا-للحرب-مع-روسيا-1084992214.html

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