https://sputnikarabic.ae/20240124/تركيا-تدعو-إلى-تجنب-تأثير-أحداث-غزة-على-الوضع-في-سوريا-1085383200.html

تركيا تدعو إلى تجنب تأثير أحداث غزة على الوضع في سوريا

تركيا تدعو إلى تجنب تأثير أحداث غزة على الوضع في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، أن الوفد التركي في مفاوضات "أستانا" حول التسوية السورية، أكد أنه "من الضروري تجنب تأثير الأحداث في قطاع غزة على... 24.01.2024, سبوتنيك عربي

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وجاء في بيان وزارة الخارجية التركية، أن "يلديز (نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلديز، الذي يرأس وفد أنقرة) نقل رسالتنا إلى الشركاء المفاوضين، وهي أنه من الضروري تجنب أي تأثير للأحداث في غزة على الوضع في سوريا".وانطلقت في العاصمة الكازاخستانية، صباح اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الدولي الحادي والعشرين حول سوريا بموجب صيغة "أستانا".وكان مبعوث الرئيس الروسي الخاص لسوريا، ألكسندر لافرينتييف، قد أكد في وقت سابق، أن روسيا لا تريد جر سوريا إلى الصراع في الشرق الأوسط، وستبذل كل ما في وسعها لمنع ذلك.يذكر أن الجولة الأولى لمحادثات "أستانا" حول السلام في سوريا، انطلقت في 23 كانون الثاني/ يناير 2017، في العاصمة الكازاخستانية برعاية كل من روسيا وتركيا وإيران، ومشاركة وفدي المعارضة والحكومة السورية، وتم التأكيد خلالها على الحل السياسي للأزمة السورية، كما تم الاتفاق على إنشاء آلية ثلاثية لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا.بينما عقدت الجولة الـ20 من المحادثات، في يونيو/ حزيران عام 2023، والتي شارك بأعمالها ممثلون عن الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق، بصفة مراقبين، عدا عن الدول الضامنة وهي روسيا وتركيا وإيران، ووفدي المعارضة والحكومة السورية، وتم التأكيد فيها على ضرورة دعم العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين داخليًا إلى أماكن إقامتهم في سوريا، وضمان حقهم في العودة ودعوة المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة اللازمة للاجئين والنازحين السوريين.

https://sputnikarabic.ae/20240124/لافرينتيف-يؤكد-على-الأهمية-المتزايدة-للاجتماعات-حول-سوريا-بصيغة-أستانا-على-خلفية-الوضع-الراهن-1085347927.html

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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, روسيا, العالم العربي