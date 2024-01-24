https://sputnikarabic.ae/20240124/تركيا-وإيران-توقعان-10-وثائق-لتعزيز-التعاون-الإقليمي-1085385175.html
تركيا وإيران توقعان 10 وثائق لتعزيز التعاون الإقليمي
تركيا وإيران توقعان 10 وثائق لتعزيز التعاون الإقليمي
أبرمت إيران وتركيا، اليوم الأربعاء، 10 اتفاقيات للتعاون، بهدف تعزيز الاستثمارات وتطوير التعاون الاقتصادي والإقليمي، لاسيما حيال الظروف الخاصة بغزة. 24.01.2024, سبوتنيك عربي
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وأوضحت وكالة "إرنا" الإيرانية، أن البلدين وقعتا 10 وثائق خلال الاجتماع الثامن للجنة العليا للتعاون المشترك بينهما في العاصمة التركية أنقرة، حيث حضر التوقيع رئيسي البلدي، إبراهيم رئيسي، ورجب طيب أردوغان.وكان رئيسي قد غادر طهران صباح اليوم الأربعاء، باتجاه أنقرة، لحضور الاجتماع رفقة وفد سياسي واقتصادي رفيع، حيث استقبلهم أردوغان خلال مراسم رسمية، ومن ثم عقد الرئيسان قمة ثنائية مغلقة، ليبدا بعد ذلك الاجتماع الثامن للجنة التعاون العليا المشتركة بين البلدين.ومن المنتظر أن يعقد الرئيس الإيراني ونظيره التركي، مؤتمرا صحفيا مشتركا لشرح نتائج هذه الزيارة أمام وسائل الإعلام.يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت كل من إيران وتركيا اعتزامهما زيادة حجم التجارة المشتركة لتصل إلى 30 مليار دولار سنويًا، وذلك من خلال تعزيز التعاون البنكي والجمركي، وكذلك التعاون في مجالات الغاز والطاقة والكهرباء والترانزيت وتطوير التجارة الحدودية.جاء ذلك خلال لقاء معاون وزير الخارجية التركي، أحمد يلدز، بمساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، مهدي صفري، في طهران، حسبما ذكرت وكالة "إرنا".وأكد الجانبان على وجود إرادة حاسمة لدى رئيسي البلدين لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية، كما طرح مساعد وزير الخارجية الإيراني المشاكل التي تعيق نشاط سائقي الشاحنات في حدود بازركان - غوربولاغ (شمال غرب)، مطالبا مدراء المعابر الحدودية في كلا البلدين بتكثيف الزيارات المتبادلة وتحديد إجراءات تسهيل حركة الشاحنات.
https://sputnikarabic.ae/20240124/تركيا-تدعو-إلى-تجنب-تأثير-أحداث-غزة-على-الوضع-في-سوريا-1085383200.html
https://sputnikarabic.ae/20240122/إيران-تعلن-إنشاء-محكمة-مشتركة-مع-العراق-للتحقيق-في-اغتيال-قاسم-سليماني-ورفاقه-1085292214.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأخبار, رجب طيب أردوغان, إبراهيم رئيسي
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأخبار, رجب طيب أردوغان, إبراهيم رئيسي
تركيا وإيران توقعان 10 وثائق لتعزيز التعاون الإقليمي
أبرمت إيران وتركيا، اليوم الأربعاء، 10 اتفاقيات للتعاون، بهدف تعزيز الاستثمارات وتطوير التعاون الاقتصادي والإقليمي، لاسيما حيال الظروف الخاصة بغزة.
وأوضحت وكالة
"إرنا" الإيرانية، أن البلدين وقعتا 10 وثائق خلال الاجتماع الثامن للجنة العليا للتعاون المشترك بينهما في العاصمة التركية أنقرة، حيث حضر التوقيع رئيسي البلدي، إبراهيم رئيسي، ورجب طيب أردوغان.
وكان رئيسي قد غادر طهران صباح اليوم الأربعاء، باتجاه أنقرة، لحضور الاجتماع رفقة وفد سياسي واقتصادي رفيع، حيث استقبلهم أردوغان خلال مراسم رسمية، ومن ثم عقد الرئيسان قمة ثنائية مغلقة، ليبدا بعد ذلك الاجتماع الثامن للجنة التعاون العليا المشتركة بين البلدين.
ومن المنتظر أن يعقد الرئيس الإيراني ونظيره التركي، مؤتمرا صحفيا مشتركا لشرح نتائج هذه الزيارة أمام وسائل الإعلام.
يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت كل من إيران وتركيا اعتزامهما زيادة حجم التجارة المشتركة لتصل إلى 30 مليار دولار سنويًا، وذلك من خلال تعزيز التعاون البنكي والجمركي، وكذلك التعاون في مجالات الغاز والطاقة والكهرباء والترانزيت وتطوير التجارة الحدودية.
جاء ذلك خلال لقاء معاون وزير الخارجية التركي، أحمد يلدز، بمساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، مهدي صفري، في طهران، حسبما ذكرت وكالة
"إرنا".
وأكد الجانبان على وجود إرادة حاسمة لدى رئيسي البلدين لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية، كما طرح مساعد وزير الخارجية الإيراني المشاكل التي تعيق نشاط سائقي الشاحنات في حدود بازركان - غوربولاغ (شمال غرب)، مطالبا مدراء المعابر الحدودية في كلا البلدين بتكثيف الزيارات المتبادلة وتحديد إجراءات تسهيل حركة الشاحنات.