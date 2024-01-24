https://sputnikarabic.ae/20240124/سفير-روسيا-لدى-الفاتيكان-موسكو-مستعدة-لمواصلة-الحوار-بشأن-الملف-الأوكراني-1085347723.html

سفير روسيا لدى الفاتيكان: موسكو مستعدة لمواصلة الحوار بشأن الملف الأوكراني

سفير روسيا لدى الفاتيكان: موسكو مستعدة لمواصلة الحوار بشأن الملف الأوكراني

أكد سفير روسيا لدى الفاتيكان إيفان سولتانوفسكي، أن موسكو مستعدة لمواصلة الحوار مع الفاتيكان بشأن أوكرانيا، وذلك في معرض تعليقه عن زيارة محتملة للكاردينال ماتيو... 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T04:27+0000

2024-01-24T04:27+0000

2024-01-24T05:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

روسيا

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال سولتانوفسكي لوكالة "سبوتنيك" عندما سئل عما إذا كان من المتوقع أن يزور زوبي روسيا في المستقبل القريب، "نحن مستعدون لمواصلة الحوار مع الفاتيكان الذي يتسم بطبيعة منفتحة وموثوقة".وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو مستعدة للتواصل مع مبعوث الفاتيكان، الذي يعتزم زيارة روسيا؛ بشأن الملف الأوكراني.وقال لافروف، خلال مائدة مستديرة حول موضوع تسوية الوضع حول أوكرانيا، "الآن، جهود الفاتيكان مستمرة، وسيأتي مبعوثه مرة أخرى. نحن مستعدون للقاء الجميع، ومستعدون للتحدث مع الجميع".ووجه البابا فرنسيس، نداءات عديدة فيما يتعلق بتصعيد الصراع في أوكرانيا؛ معربًا في أكثر من مناسبة، عن نيته للقيام بزيارة كل من روسيا وأوكرانيا.وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن الكرسي الرسولي، أن البابا، أصدر تعليمات إلى الكاردينال ماتيو دزوبي، بتنفيذ مهمة، من شأنها أن تساعد في تخفيف التوترات.وذكرت الدائرة الإعلامية للكرسي الرسولي، في وقت سابق، أن الكاردينال ماتيو زوبي، يعتزم زيارة بكين، في الفترة من 13 إلى 15 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، بصفة مبعوث بابوي لتسوية الصراع في أوكرانيا.

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