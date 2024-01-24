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Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240124/سفير-روسيا-لدى-الفاتيكان-موسكو-مستعدة-لمواصلة-الحوار-بشأن-الملف-الأوكراني-1085347723.html
سفير روسيا لدى الفاتيكان: موسكو مستعدة لمواصلة الحوار بشأن الملف الأوكراني
سفير روسيا لدى الفاتيكان: موسكو مستعدة لمواصلة الحوار بشأن الملف الأوكراني
أكد سفير روسيا لدى الفاتيكان إيفان سولتانوفسكي، أن موسكو مستعدة لمواصلة الحوار مع الفاتيكان بشأن أوكرانيا، وذلك في معرض تعليقه عن زيارة محتملة للكاردينال ماتيو... 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T04:27+0000
2024-01-24T05:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال سولتانوفسكي لوكالة "سبوتنيك" عندما سئل عما إذا كان من المتوقع أن يزور زوبي روسيا في المستقبل القريب، "نحن مستعدون لمواصلة الحوار مع الفاتيكان الذي يتسم بطبيعة منفتحة وموثوقة".وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو مستعدة للتواصل مع مبعوث الفاتيكان، الذي يعتزم زيارة روسيا؛ بشأن الملف الأوكراني.وقال لافروف، خلال مائدة مستديرة حول موضوع تسوية الوضع حول أوكرانيا، "الآن، جهود الفاتيكان مستمرة، وسيأتي مبعوثه مرة أخرى. نحن مستعدون للقاء الجميع، ومستعدون للتحدث مع الجميع".ووجه البابا فرنسيس، نداءات عديدة فيما يتعلق بتصعيد الصراع في أوكرانيا؛ معربًا في أكثر من مناسبة، عن نيته للقيام بزيارة كل من روسيا وأوكرانيا.وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن الكرسي الرسولي، أن البابا، أصدر تعليمات إلى الكاردينال ماتيو دزوبي، بتنفيذ مهمة، من شأنها أن تساعد في تخفيف التوترات.وذكرت الدائرة الإعلامية للكرسي الرسولي، في وقت سابق، أن الكاردينال ماتيو زوبي، يعتزم زيارة بكين، في الفترة من 13 إلى 15 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، بصفة مبعوث بابوي لتسوية الصراع في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20240123/دبلوماسي-تشيكي-كبير-حلفاء-كييف-يتحدثون-علنا-عن-تقسيم-أوكرانيا-1085326250.html
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, روسيا, أخبار أوكرانيا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, روسيا, أخبار أوكرانيا

سفير روسيا لدى الفاتيكان: موسكو مستعدة لمواصلة الحوار بشأن الملف الأوكراني

04:27 GMT 24.01.2024 (تم التحديث: 05:21 GMT 24.01.2024)
© AFP 2023 / ANDREAS SOLAROبابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني
بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
© AFP 2023 / ANDREAS SOLARO
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أكد سفير روسيا لدى الفاتيكان إيفان سولتانوفسكي، أن موسكو مستعدة لمواصلة الحوار مع الفاتيكان بشأن أوكرانيا، وذلك في معرض تعليقه عن زيارة محتملة للكاردينال ماتيو زوبي إلى روسيا الاتحادية.
موسكو - سبوتنيك. وقال سولتانوفسكي لوكالة "سبوتنيك" عندما سئل عما إذا كان من المتوقع أن يزور زوبي روسيا في المستقبل القريب، "نحن مستعدون لمواصلة الحوار مع الفاتيكان الذي يتسم بطبيعة منفتحة وموثوقة".

وأضاف أن روسيا تحافظ بشكل مستمر على اتصالات منتظمة مع الفاتيكان، قائلاً: "لم تتوقف الاتصالات مع بداية العمليات العسكرية الروسية الخاصة"، معربًا عن ثقته في أن جانب الفاتيكان يدرك جيدا موقف موسكو من "القضية الأوكرانية وسبل حل النزاع".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو مستعدة للتواصل مع مبعوث الفاتيكان، الذي يعتزم زيارة روسيا؛ بشأن الملف الأوكراني.
وقال لافروف، خلال مائدة مستديرة حول موضوع تسوية الوضع حول أوكرانيا، "الآن، جهود الفاتيكان مستمرة، وسيأتي مبعوثه مرة أخرى. نحن مستعدون للقاء الجميع، ومستعدون للتحدث مع الجميع".
ووجه البابا فرنسيس، نداءات عديدة فيما يتعلق بتصعيد الصراع في أوكرانيا؛ معربًا في أكثر من مناسبة، عن نيته للقيام بزيارة كل من روسيا وأوكرانيا.
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 13:26 GMT
وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن الكرسي الرسولي، أن البابا، أصدر تعليمات إلى الكاردينال ماتيو دزوبي، بتنفيذ مهمة، من شأنها أن تساعد في تخفيف التوترات.
وذكرت الدائرة الإعلامية للكرسي الرسولي، في وقت سابق، أن الكاردينال ماتيو زوبي، يعتزم زيارة بكين، في الفترة من 13 إلى 15 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، بصفة مبعوث بابوي لتسوية الصراع في أوكرانيا.
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