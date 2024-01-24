https://sputnikarabic.ae/20240124/شهادة-جديدة-من-داخل-إسرائيل-بأن-جيشها-لم-يعد-قادرا-على-تحقيق-إنجازات-في-غزة--1085358289.html
شهادة جديدة من داخل إسرائيل بأن جيشها لم يعد قادرا على تحقيق إنجازات في غزة
شهادة جديدة من داخل إسرائيل بأن جيشها لم يعد قادرا على تحقيق إنجازات في غزة
كشفت تقارير إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي لم يعد بوسعه تحقيق إنجازات على المستوى الاستراتيجي في غزة أكبر مما حققه بالفعل. 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T10:33+0000
2024-01-24T10:33+0000
2024-01-24T10:33+0000
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جاء ذلك في تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أمس الثلاثاء، تعليقا على مقتل 21 جنديا إسرائيليا بضربة واحدة في قطاع غزة.وأضاف أن مشاهدة 21 جندياً يُقتلون في حادثة واحدة يُعزز المخاوف من أن عدد قتلى جيش الإسرائيلي سيتضاعف بشكل كبير في هذه المرحلة، مع تقليص وجود الجيش وتراجع حركته، ما يجعله هدفا سهلا.كما أشار التقرير إلى أن هذا سيقوي موقف أصوات المطالبين بصفقة جديدة تعيد الأسرى حتى دون القضاء على حركة "حماس" بشكل نهائي.فيما نقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، عن الجنرال أهارون زئيفي فركاش، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" الأسبق، أن العملية التي سقط فيها 21 جنديا تعد "أحد توابع زلزال السابع من أكتوبر الماضي". وأوضح الجنرال زئيفي فركاش، وهو أحد أعضاء فريق التحقيق التابع للجيش الإسرائيلي في أحداث "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن "مقتل 21 جنديا يعد حلقة من حلقات زلزال عملية حماس، التي سمح لها الجيش الإسرائيلي القيام بها خلال العام الماضي".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعرب عن حزنه الشديد جراء سقوط 21 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة، الإثنين الماضي. ووصف نتنياهو عبر منصة "إكس"، هذا اليوم بأنه "أحد أصعب الأيام التي عاشتها إسرائيل منذ بدء الحرب مع قطاع غزة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 63 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.
https://sputnikarabic.ae/20240123/نتنياهو-عشنا-أمس-أحد-أصعب-الأيام-منذ-اندلاع-الحرب-مع-قطاع-غزة-1085312736.html
https://sputnikarabic.ae/20240123/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-سنحقق-في-واقعة-مقتل-21-جنديا-ونستفيد-من-الحادث-1085335213.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
شهادة جديدة من داخل إسرائيل بأن جيشها لم يعد قادرا على تحقيق إنجازات في غزة
كشفت تقارير إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي لم يعد بوسعه تحقيق إنجازات على المستوى الاستراتيجي في غزة أكبر مما حققه بالفعل.
جاء ذلك في تقرير
لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أمس الثلاثاء، تعليقا على مقتل 21 جنديا إسرائيليا بضربة واحدة في قطاع غزة.
وبحسب ما أفاد التقرير، فإن الاستمرار في القتال بهذا النحو سيؤدي في نهاية المطاف إلى مقتل مئات الجنود الإسرائيليين دون تحقيق أي هدف استراتيجي واضح.
وأضاف أن مشاهدة 21 جندياً يُقتلون في حادثة واحدة يُعزز المخاوف من أن عدد قتلى جيش الإسرائيلي سيتضاعف بشكل كبير في هذه المرحلة، مع تقليص وجود الجيش وتراجع حركته، ما يجعله هدفا سهلا.
كما أشار التقرير إلى أن هذا سيقوي موقف أصوات المطالبين بصفقة جديدة تعيد الأسرى حتى دون القضاء على حركة "حماس" بشكل نهائي.
فيما نقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، عن الجنرال أهارون زئيفي فركاش، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" الأسبق، أن العملية التي سقط فيها 21 جنديا تعد "أحد توابع زلزال السابع من أكتوبر الماضي
".
وأوضح الجنرال زئيفي فركاش، وهو أحد أعضاء فريق التحقيق التابع للجيش الإسرائيلي في أحداث "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن "مقتل 21 جنديا يعد حلقة من حلقات زلزال عملية حماس، التي سمح لها الجيش الإسرائيلي القيام بها خلال العام الماضي".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعرب عن حزنه الشديد جراء سقوط 21 جنديا إسرائيليا
في قطاع غزة، الإثنين الماضي.
ووصف نتنياهو عبر منصة "إكس"، هذا اليوم بأنه "أحد أصعب الأيام التي عاشتها إسرائيل منذ بدء الحرب مع قطاع غزة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 25 ألف قتيل
وأكثر من 63 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.