https://sputnikarabic.ae/20240124/كوريا-الشمالية-تختبر-صاروخ-كروز-استراتيجي-جديد-1085385323.html
كوريا الشمالية تختبر صاروخ كروز استراتيجي جديد
كوريا الشمالية تختبر صاروخ كروز استراتيجي جديد
قالت كوريا الشمالية، صباح اليوم الخميس، إنها قامت بإطلاق تجريبي لصاروخ استراتيجي جديد لأول مرة كجزء من الأنشطة "المنتظمة والملزمة" لتطوير أنظمة أسلحة قوية. 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T22:06+0000
2024-01-24T22:06+0000
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وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) بأن إطلاق الصاروخ يوم الأربعاء لم يشكل أي تهديد لسلامة الدول المجاورة لكوريا الشمالية ولا علاقة له بالأمان الإقليمي.وقالت الوكالة: "إن التجربة هي عملية لتحديث مستمر لنظام الأسلحة ونشاط منتظم وملزم لهيئة الصواريخ العامة ومعاهد العلوم الدفاعية المتصلة بها". ولم تكشف الوكالة عن تفاصيل رحلة الصواريخ.من جانبه، قال الجيش الكوري الجنوبي، يوم الأربعاء، إنه اكتشف إطلاق كوريا الشمالية لعدة صواريخ مجنحة نحو البحر الأصفر في حوالي الساعة 7 صباحًا.وكانت هذه أول عملية إطلاق معروفة لصاروخ مجنح من كوريا الشمالية منذ سبتمبر/أيلول 2023، عندما قامت البلاد بإطلاق صاروخين استراتيجيين طويلي المدى مزودين برؤوس حربية نووية وهمية نحو البحر الأصفر.
https://sputnikarabic.ae/20240124/كوريا-الشمالية-تطلق-عدة-صواريخ-كروز-باتجاه-البحر-الأصفر-1085347340.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية تختبر صاروخ كروز استراتيجي جديد
22:06 GMT 24.01.2024 (تم التحديث: 22:08 GMT 24.01.2024)
قالت كوريا الشمالية، صباح اليوم الخميس، إنها قامت بإطلاق تجريبي لصاروخ استراتيجي جديد لأول مرة كجزء من الأنشطة "المنتظمة والملزمة" لتطوير أنظمة أسلحة قوية.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) بأن إطلاق الصاروخ يوم الأربعاء لم يشكل أي تهديد لسلامة الدول المجاورة لكوريا الشمالية ولا علاقة له بالأمان الإقليمي.
وقالت الوكالة: "إن التجربة هي عملية لتحديث مستمر لنظام الأسلحة ونشاط منتظم وملزم لهيئة الصواريخ العامة ومعاهد العلوم الدفاعية المتصلة بها". ولم تكشف الوكالة عن تفاصيل رحلة الصواريخ.
من جانبه، قال الجيش الكوري الجنوبي، يوم الأربعاء، إنه اكتشف إطلاق كوريا الشمالية لعدة صواريخ مجنحة
نحو البحر الأصفر في حوالي الساعة 7 صباحًا.
وكانت هذه أول عملية إطلاق معروفة لصاروخ مجنح
من كوريا الشمالية منذ سبتمبر/أيلول 2023، عندما قامت البلاد بإطلاق صاروخين استراتيجيين طويلي المدى مزودين برؤوس حربية نووية وهمية نحو البحر الأصفر.