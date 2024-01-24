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https://sputnikarabic.ae/20240124/كوريا-الشمالية-تختبر-صاروخ-كروز-استراتيجي-جديد-1085385323.html
كوريا الشمالية تختبر صاروخ كروز استراتيجي جديد
كوريا الشمالية تختبر صاروخ كروز استراتيجي جديد
قالت كوريا الشمالية، صباح اليوم الخميس، إنها قامت بإطلاق تجريبي لصاروخ استراتيجي جديد لأول مرة كجزء من الأنشطة "المنتظمة والملزمة" لتطوير أنظمة أسلحة قوية. 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T22:06+0000
2024-01-24T22:08+0000
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وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) بأن إطلاق الصاروخ يوم الأربعاء لم يشكل أي تهديد لسلامة الدول المجاورة لكوريا الشمالية ولا علاقة له بالأمان الإقليمي.وقالت الوكالة: "إن التجربة هي عملية لتحديث مستمر لنظام الأسلحة ونشاط منتظم وملزم لهيئة الصواريخ العامة ومعاهد العلوم الدفاعية المتصلة بها". ولم تكشف الوكالة عن تفاصيل رحلة الصواريخ.من جانبه، قال الجيش الكوري الجنوبي، يوم الأربعاء، إنه اكتشف إطلاق كوريا الشمالية لعدة صواريخ مجنحة نحو البحر الأصفر في حوالي الساعة 7 صباحًا.وكانت هذه أول عملية إطلاق معروفة لصاروخ مجنح من كوريا الشمالية منذ سبتمبر/أيلول 2023، عندما قامت البلاد بإطلاق صاروخين استراتيجيين طويلي المدى مزودين برؤوس حربية نووية وهمية نحو البحر الأصفر.
https://sputnikarabic.ae/20240124/كوريا-الشمالية-تطلق-عدة-صواريخ-كروز-باتجاه-البحر-الأصفر-1085347340.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن

كوريا الشمالية تختبر صاروخ كروز استراتيجي جديد

22:06 GMT 24.01.2024 (تم التحديث: 22:08 GMT 24.01.2024)
© Photo / KCNAكوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس "مانريغيون-1" على صاروخ جديد "تشخوليما-1"
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
© Photo / KCNA
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قالت كوريا الشمالية، صباح اليوم الخميس، إنها قامت بإطلاق تجريبي لصاروخ استراتيجي جديد لأول مرة كجزء من الأنشطة "المنتظمة والملزمة" لتطوير أنظمة أسلحة قوية.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) بأن إطلاق الصاروخ يوم الأربعاء لم يشكل أي تهديد لسلامة الدول المجاورة لكوريا الشمالية ولا علاقة له بالأمان الإقليمي.
كوريا الشمالية تطلق صارخ باليستي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر
03:09 GMT
وقالت الوكالة: "إن التجربة هي عملية لتحديث مستمر لنظام الأسلحة ونشاط منتظم وملزم لهيئة الصواريخ العامة ومعاهد العلوم الدفاعية المتصلة بها". ولم تكشف الوكالة عن تفاصيل رحلة الصواريخ.
من جانبه، قال الجيش الكوري الجنوبي، يوم الأربعاء، إنه اكتشف إطلاق كوريا الشمالية لعدة صواريخ مجنحة نحو البحر الأصفر في حوالي الساعة 7 صباحًا.
وكانت هذه أول عملية إطلاق معروفة لصاروخ مجنح من كوريا الشمالية منذ سبتمبر/أيلول 2023، عندما قامت البلاد بإطلاق صاروخين استراتيجيين طويلي المدى مزودين برؤوس حربية نووية وهمية نحو البحر الأصفر.
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