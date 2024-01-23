https://sputnikarabic.ae/20240123/حقائق-وأرقام-عن-المفاعلات-النووية-في-العالم-ومن-يملكها-1085336773.html

حقائق وأرقام عن المفاعلات النووية في العالم ومن يملكها

حقائق وأرقام عن المفاعلات النووية في العالم ومن يملكها

بدأت مصر صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة "الضبعة" النووية، اليوم الثلاثاء، بمشاركة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي. 23.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-23T17:24+0000

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ومن المقرر أن تكون المحطة قد دخلت الخدمة بكامل طاقتها بحلول عام 2030، لتصبح مصر ثاني دولة أفريقية يمكنها توليد الكهرباء من الطاقة النووية بعد جنوب أفريقيا، التي تمتلك اثنين من المفاعلات النووية الموجودة في الخدمة فعليا، حسبما ذكر تقرير للجمعية النووية العالمية.وستصبح مصر ثالث دولة في الشرق الأوسط تمتلك مفاعلات نووية للاستخدامات السلمية بعد إيران، التي تمتلك مفاعلا في الخدمة وآخر يتم تشييده، والإمارات، التي تمتلك 3 مفاعلات بينما يتم تشييد الرابع، حسب التقرير.وأورد التقرير بيانات عن وضع مفاعلات الطاقة النووية في العالم وفقا لآخر تحديث في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، التي تقسم المفاعلات النووية في العالم إلى 3 أقسام تشمل:كما أورد التقرير معلومات عن تاريخ المفاعلات النووية في العالم أوضح فيها:ولفت التقرير إلى أن بداية المفاعلات النووية كانت تركز على صنع القنابل النووية في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية، أما في خمسينيات القرن الماضي تحول تركيز العالم للاستخدام السلمي للطاقة النووية.وفي ستينيات القرن الماضي كانت هناك حدود فاصلة بين التقنيات النووية الغربية والشرقية، لكن في الوقت الحالي أصبحت للتكنولوجيا النووية وضع عالمي يسمح بتداول المواد النووية ونقلها من دولة إلى أخرى، وفقا لمعايير دولة مشتركة.وأورد التقرير إحصائيات عن حجم الكهرباء التي حصل عليها العالم من المفاعلات النووية في 2022:يذكر أن الطاقة النووية تمثل أحد مصادر الطاقة التي تنتج عنها انبعاثات كربونية منخفضة جدا مقارنة بالوقود الأحفوري، كما أنها تسهم بالحد من تلوث الهواء.وتتركز غالبية المفاعلات النووية الموجودة في الخدمة في الوقت الحالي في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، بينما لا يوجد في أفريقيا سوى دولة واحدة هي جنوب أفريقيا التي تقوم بتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، بينما تواصل مصر جهودها لاستكمال مفاعلاتها الأربع الموجودة في محطة الضبعة النووية.

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