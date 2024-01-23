https://sputnikarabic.ae/20240123/حقائق-وأرقام-عن-المفاعلات-النووية-في-العالم-ومن-يملكها-1085336773.html
حقائق وأرقام عن المفاعلات النووية في العالم ومن يملكها
حقائق وأرقام عن المفاعلات النووية في العالم ومن يملكها
بدأت مصر صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة "الضبعة" النووية، اليوم الثلاثاء، بمشاركة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي. 23.01.2024, سبوتنيك عربي
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ومن المقرر أن تكون المحطة قد دخلت الخدمة بكامل طاقتها بحلول عام 2030، لتصبح مصر ثاني دولة أفريقية يمكنها توليد الكهرباء من الطاقة النووية بعد جنوب أفريقيا، التي تمتلك اثنين من المفاعلات النووية الموجودة في الخدمة فعليا، حسبما ذكر تقرير للجمعية النووية العالمية.وستصبح مصر ثالث دولة في الشرق الأوسط تمتلك مفاعلات نووية للاستخدامات السلمية بعد إيران، التي تمتلك مفاعلا في الخدمة وآخر يتم تشييده، والإمارات، التي تمتلك 3 مفاعلات بينما يتم تشييد الرابع، حسب التقرير.وأورد التقرير بيانات عن وضع مفاعلات الطاقة النووية في العالم وفقا لآخر تحديث في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، التي تقسم المفاعلات النووية في العالم إلى 3 أقسام تشمل:كما أورد التقرير معلومات عن تاريخ المفاعلات النووية في العالم أوضح فيها:ولفت التقرير إلى أن بداية المفاعلات النووية كانت تركز على صنع القنابل النووية في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية، أما في خمسينيات القرن الماضي تحول تركيز العالم للاستخدام السلمي للطاقة النووية.وفي ستينيات القرن الماضي كانت هناك حدود فاصلة بين التقنيات النووية الغربية والشرقية، لكن في الوقت الحالي أصبحت للتكنولوجيا النووية وضع عالمي يسمح بتداول المواد النووية ونقلها من دولة إلى أخرى، وفقا لمعايير دولة مشتركة.وأورد التقرير إحصائيات عن حجم الكهرباء التي حصل عليها العالم من المفاعلات النووية في 2022:يذكر أن الطاقة النووية تمثل أحد مصادر الطاقة التي تنتج عنها انبعاثات كربونية منخفضة جدا مقارنة بالوقود الأحفوري، كما أنها تسهم بالحد من تلوث الهواء.وتتركز غالبية المفاعلات النووية الموجودة في الخدمة في الوقت الحالي في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، بينما لا يوجد في أفريقيا سوى دولة واحدة هي جنوب أفريقيا التي تقوم بتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، بينما تواصل مصر جهودها لاستكمال مفاعلاتها الأربع الموجودة في محطة الضبعة النووية.
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رصد عسكري, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, محطة الضبعة النووية
رصد عسكري, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, محطة الضبعة النووية
حقائق وأرقام عن المفاعلات النووية في العالم ومن يملكها
بدأت مصر صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة "الضبعة" النووية، اليوم الثلاثاء، بمشاركة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي.
ومن المقرر أن تكون المحطة قد دخلت الخدمة بكامل طاقتها بحلول عام 2030، لتصبح مصر ثاني دولة أفريقية يمكنها توليد الكهرباء من الطاقة النووية بعد جنوب أفريقيا، التي تمتلك اثنين من المفاعلات النووية الموجودة في الخدمة فعليا، حسبما ذكر تقرير للجمعية النووية العالمية.
وستصبح مصر
ثالث دولة في الشرق الأوسط تمتلك مفاعلات نووية للاستخدامات السلمية بعد إيران، التي تمتلك مفاعلا في الخدمة وآخر يتم تشييده، والإمارات، التي تمتلك 3 مفاعلات بينما يتم تشييد الرابع، حسب التقرير.
وأورد التقرير
بيانات عن وضع مفاعلات الطاقة النووية في العالم وفقا لآخر تحديث في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، التي تقسم المفاعلات النووية في العالم إلى 3 أقسام تشمل:
المفاعلات الموجودة في الخدمة: 437 مفاعلا.
المفاعلات التي يتم تشييدها حاليا: 61 مفاعلا.
المفاعلات التي تم إغلاقها: 213 مفاعلا.
كما أورد التقرير معلومات عن تاريخ المفاعلات النووية في العالم أوضح فيها:
أول محطة نووية تجارية بدأت العمل في خمسينيات القرن الماضي.
توفر الطاقة النووية 10 في المئة من إمدادات الكهرباء في العالم.
الطاقة النووية توفر نحو 25 في المئة من الكهرباء التي يتم توليدها من مصادر ذات انبعاثات كربونية منخفضة.
يوجد نحو 220 مفاعلا نوويا بحثيا في أكثر من 50 دولة، تنتج النظائر الطبية والصناعية إضافة إلى مهام التدريب.
يوجد في العالم 31 دولة تمتلك مفاعلات نووية للاستخدامات السلمية.
ولفت التقرير إلى أن بداية المفاعلات النووية
كانت تركز على صنع القنابل النووية في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية، أما في خمسينيات القرن الماضي تحول تركيز العالم للاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وفي ستينيات القرن الماضي كانت هناك حدود فاصلة بين التقنيات النووية الغربية والشرقية، لكن في الوقت الحالي أصبحت للتكنولوجيا النووية وضع عالمي يسمح بتداول المواد النووية ونقلها من دولة إلى أخرى، وفقا لمعايير دولة مشتركة.
وأورد التقرير إحصائيات عن حجم الكهرباء التي حصل عليها العالم من المفاعلات النووية في 2022:
إنتاج الكهرباء: 2545 (تيرا وات/ ساعة).
استهلاك الكهرباء في 30 دولة تمتلك المفاعلات النووية يقدر بربع إنتاج كل منها من الكهرباء.
فرنسا تنتج 70 في المئة من احتياجاتها من الطاقة النووية.
دخلت 5 مفاعلات نووية الخدمة في 2023 في الصين والولايات المتحدة الأمريكية وبيلاروسيا وكوريا الجنوبية وسلوفاكيا.
تم البدء في تشييد 6 مفاعلات نووية في 2023 أحدها في مصر و5 في الصين.
تم إغلاق 5 مفاعلات نووية في 2023 بينها 3 في ألمانيا وواحد في بلجيكا وواحد في تايوان (الصين).
تمتلك روسيا 37 مفاعلا في الخدمة بلغ إنتاجها 19.6 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية التي يتم إنتاجها في البلاد.
تهيمن روسيا على سوق تصدير المفاعلات النووية في العالم بصورة تعكس قوتها في هذا المجال.
تمتلك الصين 55 مفاعلا نوويا في الخدمة تنتج 5 في المئة من إجمالي إنتاجها من الكهرباء.
يذكر أن الطاقة النووية تمثل أحد مصادر الطاقة التي تنتج عنها انبعاثات كربونية منخفضة جدا مقارنة بالوقود الأحفوري، كما أنها تسهم بالحد من تلوث الهواء.
وتتركز غالبية المفاعلات النووية الموجودة في الخدمة في الوقت الحالي في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، بينما لا يوجد في أفريقيا سوى دولة واحدة هي جنوب أفريقيا التي تقوم بتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، بينما تواصل مصر جهودها لاستكمال مفاعلاتها الأربع الموجودة في محطة الضبعة النووية
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