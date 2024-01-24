https://sputnikarabic.ae/20240124/هيئة-بريطانية-تعلن-تلقيها-بلاغا-بوقوع-حادث-على-بعد-45-ميلا-جنوب-عدن--عاجل--1085363660.html

هيئة بريطانية تعلن تلقيها بلاغا بوقوع حادث على بعد 45 ميلا جنوب عدن

هيئة بريطانية تعلن تلقيها بلاغا بوقوع حادث على بعد 45 ميلا جنوب عدن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها تلقت بلاغا عن وقوع حادث على بعد 45 ميلا جنوب عدن في اليمن. 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T12:18+0000

2024-01-24T12:18+0000

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وجاء في بيان رسمي نشرته الهيئة في قناتها الرسمية على منصة "إكس": "تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا بلاغا عن حادث وقع على بعد نحو 45 ميلا بحريا جنوب عدن، وتحقق السلطات في الحادث".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تنفيذ ضربة جديدة في اليمن، استهدفت صاروخين مضادين للسفن لجماعة "أنصار الله"، كانا جاهزين للانطلاق.وقالت القيادة المركزية في بيان لها، "نفذت قوات القيادة المركزية ضربات جوية ضد صاروخين حوثيين مضادين للسفن كانا يستهدفان جنوب البحر الأحمر وكانا جاهزين للانطلاق".وشنت أمريكا وبريطانيا، ضربات على مواقع جماعة "أنصار الله" بعد إعلان الأخيرة، مهاجمة سفينة عسكرية أمريكية تحمل اسم "أوشن جاز" في خليج عدن، في استهداف هو الثالث لسفينة أمريكية.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وتواصل أمريكا وبريطانيا شن هجمات على "أنصار الله" لمنعهم من مهاجمة السفن في البحر الأحمر.وكانت "أنصار الله" قد أكدت مرارا أن "المستهدف في البحر الأحمر هي السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، إسنادًا للشعب الفلسطيني بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ضد قطاع غزة".

https://sputnikarabic.ae/20240124/أمريكا-تعلن-تنفيذ-ضربة-جديدة-ضد-أهداف-لجماعة-أنصار-الله-في-اليمن-1085347493.html

https://sputnikarabic.ae/20240124/أمريكا-تطلب-مساعدة-الصين-لحل-مشكلتها-مع-أنصار-الله---1085356958.html

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