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https://sputnikarabic.ae/20240125/رئيس-مجلس-الأمن-القومي-الإسرائيلي-السابق-علينا-احتلال-غزة-بأكملها-بما-في-ذلك-الحدود-المصرية-1085405441.html
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق: علينا احتلال غزة بأكملها بما في ذلك خط الحدود المصرية
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق: علينا احتلال غزة بأكملها بما في ذلك خط الحدود المصرية
دعا الجنرال عوزي ديان، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إلى احتلال كامل لقطاع غزة بما في ذلك خط الحدود المصرية. 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T13:23+0000
2024-01-25T13:30+0000
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ونقلت قناة الكنيست99 الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن الجنرال عوزي ديان، الذي شغل منصب رئيس الاستخبارات الإسرائيلية ، ومجلس الأمن القومي في بلاده سابقا، دعوته إلى احتلال قطاع غزة بما في ذلك خط الحدود مع مصر.وأوضحت القناة أن الجنرال ديان، قد شدد على ضرورة استمرار الحرب على غزة من أجل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في غزة، مضيفا أن "فكرة إمكانية إطلاق سراحهم دون ضغوط عسكرية هي فكرة طفولية".وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن مقدم بالجيش الإسرائيلي يحارب في قطاع غزة، أن قواته تحتاج إلى التنفس في مثل هذه الحروب وهذا يتطلب العودة إلى المنازل.وذكرت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، أن ضابطا رفيع المستوى برتبة مقدم، يقول إنه من الضروري منح قوات الجيش المزيد من التنفس خلال أو أثناء دوران رحى الحرب على قطاع غزة، ما يعني ضرورة العودة إلى المنازل لملاقاة العائلة والأولاد.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 63 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20240125/عائلات-المحتجزين-الإسرائيليين-لدى-حماس-مكتب-نتنياهو-هو-الذي-يسرب-نتائج-الاجتماعات-1085402635.html
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الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, مصر, أخبار مصر الآن
الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, مصر, أخبار مصر الآن

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق: علينا احتلال غزة بأكملها بما في ذلك خط الحدود المصرية

13:23 GMT 25.01.2024 (تم التحديث: 13:30 GMT 25.01.2024)
© AFP 2023 / John Macdougallتظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
© AFP 2023 / John Macdougall
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دعا الجنرال عوزي ديان، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إلى احتلال كامل لقطاع غزة بما في ذلك خط الحدود المصرية.
ونقلت قناة الكنيست99 الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن الجنرال عوزي ديان، الذي شغل منصب رئيس الاستخبارات الإسرائيلية ، ومجلس الأمن القومي في بلاده سابقا، دعوته إلى احتلال قطاع غزة بما في ذلك خط الحدود مع مصر.
وأوضحت القناة أن الجنرال ديان، قد شدد على ضرورة استمرار الحرب على غزة من أجل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في غزة، مضيفا أن "فكرة إمكانية إطلاق سراحهم دون ضغوط عسكرية هي فكرة طفولية".
وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن مقدم بالجيش الإسرائيلي يحارب في قطاع غزة، أن قواته تحتاج إلى التنفس في مثل هذه الحروب وهذا يتطلب العودة إلى المنازل.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
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12:10 GMT
وذكرت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، أن ضابطا رفيع المستوى برتبة مقدم، يقول إنه من الضروري منح قوات الجيش المزيد من التنفس خلال أو أثناء دوران رحى الحرب على قطاع غزة، ما يعني ضرورة العودة إلى المنازل لملاقاة العائلة والأولاد.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 63 ألف مصاب.
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