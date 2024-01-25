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https://sputnikarabic.ae/20240125/روسيا-تحذر-من-خطر-حرب-بين-القوى-النووية-بسبب-استراتيجية-الناتو--1085404476.html
روسيا تحذر من خطر حرب بين القوى النووية بسبب استراتيجية الناتو
روسيا تحذر من خطر حرب بين القوى النووية بسبب استراتيجية الناتو
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، اليوم الخميس، أن الخطر النووي الأكبر المرتبط حاليًا باستراتيجية التصعيد التي تنتهجها أمريكا... 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T13:14+0000
2024-01-25T13:14+0000
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وقال غاتيلوف في الجلسة العامة لمؤتمر نزع السلاح النووي: "في الوقت الحالي، تأتي المخاطر الأكثر حدة ذات الطبيعة الاستراتيجية من التزام أمريكا وحلف شمال الأطلسي بتصعيد الأزمة الأوكرانية، وهي محفوفة بالانزلاق إلى صراع عسكري مباشر بين القوى النووية مع عواقب كارثية".وتابع: "نذكركم بأن هذه القاعدة الأساسية تم تأكيدها بمبادرة من روسيا في البيان المشترك لقادة الدول النووية الخمس بشأن عدم جواز الحرب النووية، ومنع سباق التسلح، بتاريخ 3 يناير(كانون الثاني) 2022، وندعو جميع الدول الخمس متابعة الالتزامات التي تعهدت بها، وفقا للبيان".وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أمريكا والدول التابعة لها في حلف شمال الأطلسي تخلق مخاطر نشوب صراع مسلح مباشر مع روسيا، وهذا محفوف بعواقب كارثية.وتنص معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية "NPT" الموقعة عام 1968، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1970، على أن 5 دول فقط تمتلك أسلحة نووية (الاتحاد السوفيتي وأمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين)، وحظرت ظهور قوى نووية جديدة، وتعهدت الدول الخمس النووية بعدم نقل الأسلحة النووية إلى دول أخرى أو المساعدة في إنشائها، وتعهدت الأطراف المتبقية في المعاهدة بعدم قبول أو إنشاء قنبلة ذرية.
https://sputnikarabic.ae/20240124/الناتو-يعلن-بدأ-مناورات-المدافع-الصامد--1085381422.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

روسيا تحذر من خطر حرب بين القوى النووية بسبب استراتيجية الناتو

13:14 GMT 25.01.2024
CC0 / National Museum of the U.S. Navy / 160831-N-SS202-003صاروخ نووي من طراز ترايدنت
صاروخ نووي من طراز ترايدنت - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
CC0 / National Museum of the U.S. Navy / 160831-N-SS202-003
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صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، اليوم الخميس، أن الخطر النووي الأكبر المرتبط حاليًا باستراتيجية التصعيد التي تنتهجها أمريكا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في الأزمة الأوكرانية، يمكن أن يؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين القوى النووية.
وقال غاتيلوف في الجلسة العامة لمؤتمر نزع السلاح النووي: "في الوقت الحالي، تأتي المخاطر الأكثر حدة ذات الطبيعة الاستراتيجية من التزام أمريكا وحلف شمال الأطلسي بتصعيد الأزمة الأوكرانية، وهي محفوفة بالانزلاق إلى صراع عسكري مباشر بين القوى النووية مع عواقب كارثية".
وأضاف غاتيلوف أن روسيا ملتزمة بالتفاهم الذي تم التوصل إليه في الثمانينيات، والذي ينص على أنه لا يمكن أن يكون هناك فائزون في حرب نووية ولا ينبغي إطلاق العنان لها.
وتابع: "نذكركم بأن هذه القاعدة الأساسية تم تأكيدها بمبادرة من روسيا في البيان المشترك لقادة الدول النووية الخمس بشأن عدم جواز الحرب النووية، ومنع سباق التسلح، بتاريخ 3 يناير(كانون الثاني) 2022، وندعو جميع الدول الخمس متابعة الالتزامات التي تعهدت بها، وفقا للبيان".
علم الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
"الناتو" يعلن بدأ مناورات "المدافع الصامد"
أمس, 20:07 GMT
وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أمريكا والدول التابعة لها في حلف شمال الأطلسي تخلق مخاطر نشوب صراع مسلح مباشر مع روسيا، وهذا محفوف بعواقب كارثية.
ووفقا له، فإن حقيقة أن كييف سيكون لديها مقاتلات من طراز "إف-16" قادرة على حمل أسلحة نووية، سوف تعتبرها روسيا بمثابة تهديد من الغرب في المجال النووي.
وتنص معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية "NPT" الموقعة عام 1968، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1970، على أن 5 دول فقط تمتلك أسلحة نووية (الاتحاد السوفيتي وأمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين)، وحظرت ظهور قوى نووية جديدة، وتعهدت الدول الخمس النووية بعدم نقل الأسلحة النووية إلى دول أخرى أو المساعدة في إنشائها، وتعهدت الأطراف المتبقية في المعاهدة بعدم قبول أو إنشاء قنبلة ذرية.
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